La viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera, señaló que han considerado el pedido de la empresa Cosco Shipping Ports para que el Puerto de Chancay que vienen construyendo sea Zona Económica Especial (ZEE).

Indicó que las ZEE son un foco de desarrollo y es una oportunidad para la oferta exportable peruana y hacer las exportaciones más competitivas porque no hay que esperar a la devolución de impuestos.

Así, refirió que este megaproyecto -que demandará una inversión de US$ 3,000 millones- incluirá polos tecnológicos, industriales y logísticos, por lo que es de interés para el Gobierno impulsarlo.

“Nosotros vamos a apoyar cualquier iniciativa que sume al desarrollo del país. Lo que hemos conversado con ellos son las condiciones que se necesitan para que se genere una zona económica especial, temas como el saneamiento que en su caso no habría porque ellos ya son dueños del terreno; temas de energía, que puedan tener la suficiente para que las empresas se puedan instalar y desarrollar industria; así como el agua, internet y otros porque hasta se puede instalar un call center”, dijo la ministra a Gestión a su salida del Seminario Promo Asia y Oceanía 2023 organizado por Promperú.

Nuevo marco normativo

De igual manera, Mera sostuvo que existe una serie de oportunidades en la medida que se establezca un planteamiento de una zona que muestre sostenibilidad y que cuente con los elementos para que sea viable y comience su desarrollo tan pronto sea reconocida por el Congreso.

En ese sentido, la funcionaria mencionó que se viene trabajando desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el desarrollo de una estrategia y un nuevo marco normativo para la creación de nuevas zonas económicas para que al momento de su creación ya tengan los aspectos solucionados.

Y es que según explicó, por lo menos se debe tener saneamiento de terrenos, pues sin ello no se puede generar una zona económica especial.

“Hay algunos casos en los que no se ha podido operativizar la ZEE porque no se han saneado los terrenos y esto es lo que queremos evitar. Se genera por ley una zona económica y se generan expectativas lógicas de la población y a la larga no se puede implementar”, aseveró.

