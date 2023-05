En el Perú existen ocho ZEE creadas por ley: Paita (Piura), Ilo (Moquegua), Matarani (Arequipa), Tacna -que a la fecha están operativas-, además de Cajamarca, Loreto, Puno y Tumbes.

Gestión conversó con la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Stella Mera Gómez, sobre el plan del sector para impulsar a las ZEE, qué estrategia se alista hacia adelante y si existe la posibilidad de aumentar el números de zonas en el país.

1. Si bien hay ocho ZEE, la mitad no funcionan. ¿Se prevén algunos cambios desde su gestión en esta materia?

Se habla mucho de las ZEE como una gran promesa de desarrollo, como un promotor económico en el lugar en el que están ubicadas, pero vemos que esto no necesariamente se ha dado así. Uno de los encargos que recibí cuando ingresé al viceministerio fue precisamente hacer una revisión integral. Estamos evaluando cuáles serían las posibles mejoras o eventualmente un cambio integral al sistema.

2. ¿Hacia dónde apuntarán los cambios?

Aún no lo tenemos definido porque estamos en proceso de evaluación. Estamos recogiendo experiencias de otros países, en los cuales el esquema haya funcionado, considerando nuestra estructura interna y también ciertas normas que debemos observar. En este momento lo estamos trabajando solamente a nivel de Mincetur para luego comenzar a trabajar con otras entidades involucradas en el desarrollo de estas zonas.

3. ¿Qué sucederá mientras se da la evaluación?

Estamos trabajando con la Cooperación Coreana precisamente para establecer una hoja de ruta para la atracción de inversiones a las zonas. En otro momento hablemos con más detalle de esto conforme se vaya desarrollando este proceso.

ZEE

4. Entiendo que estén en el proceso de análisis de las ZEE, pero ¿qué indicadores o factores serán revisados?

Hay varios aspectos que consideramos importantes que deben ser evaluados en este proceso de análisis de lo que tenemos y del benchmarking que estamos haciendo con experiencias de otros países. Uno de ellos, que es muy importante, es tener en consideración el impacto social y económico de las ZEE que se creen en una determinada región.

Hay que hacer una evaluación seria, sustentada en parámetros objetivos, dirigidas por personas especialistas en la materia. Esto se va a hacer a través de un plan maestro de desarrollo sustentado es estudios de factibilidad técnica, económica y financiera. Definitivamente esta debería ser la condición mínima básica para siquiera pensar en el establecimiento de una zona económica.

Exportaciones desde las ZEE. A marzo del 2023, las exportaciones desde las ZEE registraron en el primer trimestre del 2023 US$ 18 millones. Se proyecta un crecimiento del 10% para este año de las exportaciones, considerando la tendencia actual y que diversas empresas usuarias han expandido sus operaciones al interior de las zonas.

De manera complementaria, tendríamos que evaluar el impacto sobre la generación del empleo directo e indirecto de este proyecto en la región. Por ejemplo, en la zona económica de Paita existe una empresa farmacéutica que requiere la contratación de profesionales altamente especializados. Entonces, hay un impacto porque ellos vienen conversando con las universidades establecidas allá para la generación de nuevas facultades.

5. ¿Están incorporando en su evaluación el factor de conectividad?

Un aspecto muy importante que creo que no se ha tenido en consideración es el relacionado a la ubicación, a la conectividad, a la logística, a la prestación de servicios básicos.

Lo ideal es que la ZEE esté cerca de un puerto. Si no están cerca al menos deben tener una conexión que permita un traslado pronto, seguro y eficiente al puerto o aeropuerto. Porque cualquier demora en estos aspectos impacta en los precios de los productos y finalmente determina si somos competitivos o no.

Además, algo que podemos tener asumido, pero no es así son los servicios básicos como agua, energía eléctrica, Internet. Si no hay una buena carga de energía las empresas no se pueden desarrollar. Dependiendo de esto se va a definir también qué tipo de empresa se puede instalar. Como parte de esta evaluación también hay que ver cuál sería la dimensión de la zona económica y la razonabilidad de ese establecimiento en una región.

Usuarios en las Zonas Económicas Especiales Zonas Económicas Especiales Usuarios Zofratacna 87 ZED Paita 41 ZED Ilo 15 ZED Matarani 20 Fuente: Mincetur

6. ¿Se revisarán los beneficios tributarios con los que cuentan las ZEE? (Actualmente, en las ZEE hay exoneración del IR, IGV, Impuesto de Promoción Municipal, ISC, entre otros). Además, ¿analizarán la posibilidad de que las ZEE sean administradas por privados?

Estamos en proceso de adhesión a la OCDE. Nos están haciendo una evaluación del marco normativo en diversos aspectos. La OCDE tiene consideraciones en relación con las ZEE y tratamientos tributarios especiales. A ellos les llama muy particularmente la atención este tema porque no quieren que de ninguna manera las ZEE se conviertan en un espacio de elusión de tributos, un espacio que distorsiona las condiciones del mercado.

Esas son básicamente las consideraciones que tendríamos que entrar a analizar en primer lugar, para luego entrar a analizar el tipo de gestión, si nos mantenemos en un marco netamente público o si fuera necesario mejor un sistema privado como el de Colombia o eventualmente un sistema mixto. A ese punto aún no hemos llegado.

7. ¿Qué pasa con las ZEE que existen, pero no funcionan?

Recibimos constantemente proyectos de ley para el establecimiento de nuevas ZEE, pero que no vienen debidamente sustentados con los criterios que comenté hace un momento. ¿Qué sucede? Hemos podido identificar algunas zonas que han sido creadas por ley pero que no se han podido implementar porque no se cuenta con las condiciones básicas de saneamiento para su funcionamiento, hay temas de titularidad de terreno, de zonificación y aspectos como que no hay acceso a luz o agua. Entonces en esas condiciones las ZEE no pueden funcionar.

Lamentablemente eso es lo que estamos viendo. En algunos casos, se está trabajando con los gobiernos regionales a ver de qué manera se involucran un poco más, ver si se terminan de dar las condiciones para el desarrollo e implementación de las zonas. Hay que ser muy realistas y objetivos al momento de evaluar la creación de nuevas ZEE para no generar expectativas que a la larga no se van a poder cumplir.

“Las zonas económicas no funcionan solo porque salga la ley, sino porque se da las condiciones para que esto suceda”.

Viceministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Stella Mera Gómez.

8. Tras lo comentado, ¿cuál es la estrategia concreta para las ZEE de cara a los siguientes años?

Lo más importante es promover la inversión en la zona, por eso estamos invitando a las administraciones de las ZEE a participar en diversas series para atraer a los inversionistas para instalarse en ella. Por ejemplo, ya hemos tenido una primera incursión en el foro de inversiones empresariales en Sao Paulo. También el Expomin de Santiago de Chile y se tiene prevista la participación en el Perúmin N° 36 Convención Minera, en Industria Perú y en el Perú Service Summit.

Lo que estamos buscando es atraer mayor inversión a las ZEE para que las empresas se establezcan ahí a desarrollar actividades. Eso en paralelo a todo lo que comentaba hace un momento sobre las mejoras u optimización que tenemos en mente llevar adelante.

Principales servicios o actividades en las Zonas Económicas Especiales Zonas Económicas Especiales Actividades / servicios Zofratacna Actividades industriales, servicios de almacenamiento y de tecnologías de la información. ZED Paita Actividades industriales, con énfasis en la agroindustria y elaboración de insumos para la industria alimentaria. ZED Ilo Servicios a la minería y logísticos. ZED Matarani Servicios logísticos, actividad agroindustrial y producción de fertilizantes. Fuente: Mincetur

Marco normativo actual. La ZEE están legisladas como herramientas que aportan a la facilitación del comercio exterior y también a las inversiones bajo su funcionamiento como entidades públicas. “Estas ZEE se encuentran adscritas a los gobiernos regionales, pero a su vez tienen autonomía económica, financiera, administrativa y de gestión, de tal manera que éstas puedan autogenerar sus propios recursos”, dice la viceministra. Agrega que son unas 30 normas entre la ley de creación, reglamentos, normas operativas, las que regulan los diferentes aspectos de funcionamiento de las ZEE.

