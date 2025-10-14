César Díaz Peche juró como nuevo ministro de Defensa en el gobierno de José Jerí. (Foto: Captura TV Perú)
César Díaz Peche juró como nuevo ministro de Defensa en el gobierno de José Jerí. (Foto: Captura TV Perú)
El presidente José Jerí Oré nombró a César Díaz Peche como nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de Walter Astudillo.

Diaz Peche es un general retirado del Ejército del Perú, espacio donde realizó varias incursiones en el VRAEM a fin de combatir los movimientos insurgentes.

El ahora titular del Mindef posee experiencia en inteligencia militar estratégica y comando operacional.

Junto al general Luis Arroyo Sánchez se lo sentenció a tres años de prisión por “exceso en el ejercicio del mando”, sin embargo. fue absuelto.

De acuerdo con Ana Zegarra, vocera de Somos Perú, el presidente José Jerí Oré ha “buscado personas que tengan la capacidad técnica” de liderar las diversas carteras ministeriales.

