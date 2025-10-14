Sandra Gutiérrez está afiliada a la agrupación Somos Perú, partido con el que el presidente José Jerí llegó al Congreso. Foto: Captura / TV Perú
Sandra Gutiérrez está afiliada a la agrupación Somos Perú, partido con el que el presidente José Jerí llegó al Congreso. Foto: Captura / TV Perú
El presidente José Jerí Oré tomó juramento a Sandra Liz Gutiérrez Cuba como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en reemplazo de Ana Peña Cardoza.

Gutiérrez Cuba es educadora y antes de su nombramiento, fue jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso.

Además, es militante de Somos Perú —partido con el que José Jerí Oré obtuvo una curul en el Congreso— desde 2017 y se desempeña como Secretaria Nacional de Organización. Tiene una estrecha relación con la presidenta del partido, Patricia Li.

En materia política, fue regidora de Surquillo en cinco gestiones consecutivas y aspiró a la alcaldía en 2022, aunque su postulación no prosperó.

En desarrollo

