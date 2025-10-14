La tarde de este martes, el presidente de la República, José Jerí, tomó juramento a Vladimir Germán Cuno Salcedo como el nuevo ministro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), uniéndose al gabinete de Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros.

Vladimir Germán Cuno Salcedo es un ingeniero con amplia experiencia en el sector agrario y de infraestructura hidráulica. Recientemente, ocupó múltiples cargos directivos de alta responsabilidad en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).​

Formación y perfil profesional

Cuno Salcedo se ha especializado en proyectos de ingeniería y tiene experiencia previa en el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Su carrera se ha centrado en temas de infraestructura hidráulica, riego y desarrollo agrario.​

Posiciones actuales y trayectoria

Desde 2020, se desempeña como Director General de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego del MIDAGRI, cargo que fue oficializado mediante resolución ministerial en mayo de 2021. En esta función, lidera iniciativas relacionadas con proyectos de irrigación, infraestructura agraria y gestión de recursos hídricos.​

Responsabilidades ejecutivas múltiples

A lo largo de 2024 y 2025, ha asumido de manera interina varios cargos ejecutivos de alta relevancia, tales como Director Ejecutivo encargado del Fondo Sierra Azul (abril 2025)​, Director Ejecutivo encargado de Agro Rural (diciembre 2024)​ y Director Ejecutivo encargado del Proyecto Especial PEDAMAALC (septiembre 2025)​.

Su designación en estos múltiples cargos refleja la confianza institucional del Midagri en su capacidad de gestión y conocimiento técnico del sector agrario. Como director del PEDAMAALC, tiene a su cargo la ejecución de proyectos de infraestructura agraria en regiones como Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto y Condorcanqui, con un enfoque en desarrollo productivo y mejora de la agricultura familiar.​

Su perfil combina experiencia técnica en ingeniería, gestión pública y conocimiento sectorial, posicionándolo como una figura clave en la implementación de políticas de infraestructura agraria y riego en el Perú.