El mercado peruano de envases y embalajes registró exportaciones por US$ 706.9 millones en 2024, un crecimiento de 17.1% frente al año previo. (Foto: SHVETS production / Pexels)
El mercado peruano de envases y embalajes registró exportaciones por US$ 706.9 millones en 2024, un crecimiento de 17.1% frente al año previo. (Foto: SHVETS production / Pexels)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

El crecimiento de las exportaciones peruanas también impulsa a una industria que suele pasar desapercibida: la de envases y embalajes. El sector registra un flujo comercial superior a los US$ 2,100 millones, aunque con una marcada brecha entre lo que Perú vende y compra al exterior. Las importaciones prácticamente duplican a las exportaciones, reflejando tanto la demanda existente como el espacio para una mayor producción local.

TE PUEDE INTERESAR

Venta de envases de vidrio superaría las 500,000 toneladas anuales: los demandantes detrás
La nueva batalla de las marcas: conquistar la dopamina del consumidor
De la bolsa al carrito: la ley de plásticos que haría subir los precios de alimentos en California

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.