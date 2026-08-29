De residuo a negocio: las industrias que puede desarrollar Perú por su potencial. Foto: Imagen creada con IA.
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Isabel Aranda
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Lo que hoy se desecha podría convertirse en materia prima para nuevas actividades productivas, desde el reciclaje industrial y la producción de biogás hasta la fabricación de materiales y la recuperación de metales. Perú aún tiene pendiente desarrollar las condiciones necesarias para que estos residuos se conviertan en un mercado de mayor escala.

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