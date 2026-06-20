El operador logístico cerró 2025 con ingresos cercanos a los S/ 207 millones, superando por primera vez la barrera de los S/ 200 millones. Si bien quedó ligeramente por debajo de su plan anual, la compañía logró repuntar las ventas y optimizar su rentabilidad.

“Logramos repuntar bastante bien la venta, pero sobre todo hacer muy eficientes las inversiones para equipos, procesos y tecnología”, señaló a Gestión Pepe Ríos, CEO de Sharf.

Para este año, el ejecutivo anticipa un mejor desempeño: “Estamos alcanzando ritmos de dos dígitos de crecimiento, con algunas iniciativas creciendo bastante más”. El servicio doméstico de distribución —el reparto de última milla— se expande cerca de 30% en volumen, un desempeño que la compañía conecta directamente con las inversiones realizadas a fines del año pasado.

Pepe Ríos, CEO de Sharf.

Sharf estrena en Perú un sorter con robots autónomos para la última milla

En diciembre, Sharf incorporó un sorter automatizado para la clasificación de paquetes de última milla, una tecnología que, según Ríos, no existía hasta entonces en el Perú y que opera con robots autónomos. La inversión responde precisamente al crecimiento del volumen de distribución, que sin esta herramienta habría representado un cuello de botella operativo.

“El crecimiento del volumen de distribución nos hubiera generado un problema si no teníamos el sorter. Lo primero que nos permite es escalar el negocio”, explicó el ejecutivo.

“Si no tuviéramos el sorter, tendríamos que poner un montón de personas para hacer el mismo proceso de clasificación, en nuestros almacenes donde movemos mercadería de valor”, añadió. El impacto ya se observa en los tiempos: un proceso que antes tomaba entre seis y siete horas se ha reducido a cuatro, incluso operando con apenas el 60% de la capacidad del robot.

Ríos estima que, una vez completadas las integraciones de información con sus clientes —proceso que la empresa proyecta cerrar en junio—, el tiempo total de clasificación bajará de casi seis horas a cerca de dos. “Eso nos deja una ventana horaria importante para poder comenzar a conectar con los distintos destinos y llegar más rápido a nuestros clientes finales”, apuntó.

A ello se suma un impacto en costos: “Hemos visto que el costo unitario de los paquetes que pasan por el proceso de clasificación con el robot ha tenido una reducción de cerca de 15%. Por eso estoy muy interesado en subir la mayor cantidad de paquetes al robot”.

Sharf introdujo la automatización en su operación de última milla, a través de un sistema de clasificación llamado "Pulpo Rosado", en un sector donde aún predominan procesos manuales en etapas críticas.

Sharf lleva su red a 310 puntos y apunta a 350 con foco en provincias

La red física de Sharf alcanza actualmente los 310 puntos Sharf (PUDOs), de los cuales 16 son locales propios y el resto opera bajo el formato de agentes —bodegas, librerías y comercios minoristas tradicionales—. En los últimos seis meses, la compañía sumó cerca de 150 puntos, de los cuales 130 se ubicaron en provincias.

“Nos hemos enfocado mucho en provincias para que una persona pueda ir a cualquiera de nuestros puntos y desde ahí encontrar un punto Sharf en cualquier destino del Perú”, explicó Ríos.

“Si veías nuestro mapa el año pasado, era principalmente el litoral; ahora ya estamos en todos lados”, agregó.

La meta es cerrar el año con alrededor de 350 puntos. “Era importante hacer el despliegue de la cobertura; ahora nos vamos a enfocar un poco más en acercarnos a los clientes de esa zona para que sepan que hay una alternativa”, indicó.

Entre las novedades destaca la apertura, hace menos de un mes, de un local propio en el Jockey Plaza que funciona a la vez como dark store.

El punto permitirá a los locatarios del centro comercial gestionar su e-commerce y recibir mercadería, y habilitará a emprendedores sin tienda física a mantener inventario y despachar a todo el país. “Desde el Jockey, que tiene una ubicación privilegiada en la ciudad, van a poder entregar a todo el país”, señaló.

La red física de Sharf alcanza actualmente los 310 puntos Sharf (PUDOs), de los cuales 16 son locales propios y el resto opera bajo el formato de agentes.

Sharf y su expansión logística: Callao, Lurín y operación internacional

En el Parque Logístico Callao, operado por Logistic Properties of America (LPA), Sharf duplicó su espacio de 1,500 a 3,000 metros cuadrados (m2), impulsado por la demanda de clientes de las industrias automotriz, de autopartes y de e-commerce.

“Estamos pasando de 1,500 a 3,000 m2, con la posibilidad incluso de aumentarlo un poco más; calculo que podría llegar a unos 4,000 m2 o 5,000 m2”, precisó.

En el sur, en el parque industrial Los Eucaliptos de Lurín, la empresa mantiene cerca de 10,000 m2 y proyecta crecer hasta los 14,000 m2 antes de fin de año, atendiendo a clientes de telecomunicaciones, industria, maquinaria, repuestos y e-commerce.

El nivel de inversión se mantiene en los ratios habituales de la compañía. En el plano internacional, Sharf conserva operaciones en Perú y Bolivia —donde opera desde hace 19 años— y, por el momento, descarta abrir oficinas en otros mercados. “Es una decisión que consideramos prudente porque hay mucho espacio para construir en esos dos países aún”, sostuvo Ríos, quien recordó que la empresa llega a más de 200 países a través de sus negocios con FedEx y de carga internacional.

De cara al futuro, el ejecutivo reafirmó la filosofía de la compañía: “Sharf sigue fiel a su política de que la tecnología tiene que ser un foco de inversión para crecer, al igual que la inversión en las personas, los procesos y la data”.

Más datos sobre Sharf.

Servicios. En su servicio Same Day (el mismo día), operado solo en Lima, Sharf superó los 1,700 paquetes diarios, mientras que el Next Day (el siguiente día), de alcance nacional, ronda los 12,000 paquetes por día.

En su servicio Same Day (el mismo día), operado solo en Lima, Sharf superó los 1,700 paquetes diarios, mientras que el Next Day (el siguiente día), de alcance nacional, ronda los 12,000 paquetes por día. Provincias. El servicio Same Day en provincias se evalúa como un proyecto para 2027, sujeto al desarrollo de capacidades de gestión de motorizados.

El servicio Same Day en provincias se evalúa como un proyecto para 2027, sujeto al desarrollo de capacidades de gestión de motorizados. Proyecciones. Para este año, Ríos proyecta un crecimiento cercano al 12%: “Mis expectativas son positivas. Sea cual sea el resultado de las elecciones, en el Perú hay muchas oportunidades por trabajar”.

Para este año, Ríos proyecta un crecimiento cercano al 12%: Inteligencia Artificial. Sharf usa agentes de IA para corregir por WhatsApp las direcciones erradas de entrega (que llegan a ser hasta el 30% en algunas bases de clientes) y para revisar la clasificación aduanera, evitando errores que podrían derivar en multas.