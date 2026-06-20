En su servicio Same Day (el mismo día), operado solo en Lima, Sharf superó los 1,700 paquetes diarios, mientras que el Next Day (el siguiente día), de alcance nacional, ronda los 12,000 paquetes por día. (Foto: Difusión)
En su servicio Same Day (el mismo día), operado solo en Lima, Sharf superó los 1,700 paquetes diarios, mientras que el Next Day (el siguiente día), de alcance nacional, ronda los 12,000 paquetes por día. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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La empresa peruana de servicios logísticos Sharf acelera su estrategia de crecimiento con nuevas inversiones en automatización, expansión de cobertura y fortalecimiento de su infraestructura logística. En un contexto de mayor demanda por servicios de distribución y comercio electrónico, la compañía busca ganar eficiencia operativa y ampliar su alcance en el mercado peruano, manteniendo a la tecnología como uno de los ejes de su desarrollo.

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