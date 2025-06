Frente a ello, a fines de ese año se aprobó la restitución del número de dietas de los vocales del Tribunal, lo que permitió aumentar el número de sesiones mensuales. Esta medida buscaba aliviar el cuello de botella sin necesidad de ampliar la planilla, apostando por una mayor frecuencia de reuniones para mejorar la capacidad operativa de las salas.

A la mitad del 2025, surge la pregunta: ¿se ha avanzado en resolver la carga acumulada? ¿Qué tan efectivo ha sido el cambio en el funcionamiento interno?

Plan para fin de año

Alberto Villanueva Eslava, presidente del Indecopi, informó que entre enero y abril de 2025 se resolvieron 24 % más casos en las salas especializadas en comparación con el mismo periodo de 2024. Este aumento, explicó, está directamente vinculado al incremento de sesiones que se aprobó tras la modificación normativa de fines del año pasado.

El objetivo trazado para el segundo semestre es que toda la carga pendiente en las salas de propiedad intelectual sea resuelta dentro del plazo hacia diciembre. En las comisiones de esa misma área —donde persiste un mayor volumen de expedientes acumulados— se proyecta una recuperación más progresiva.

El presidente sostuvo que se están evaluando fórmulas creativas de gestión, ya que no es viable escalar el equipo en proporción al número de expedientes. “Una institución pública o privada no puede crecer en función directa a la carga. Si pasamos de 10 a 100 expedientes, no podemos pasar de 10 a 100 personas”, comentó.

Sesiones adicionales y monitoreo por sede

Villanueva destacó que el aumento de sesiones no solo se ha mantenido en el primer trimestre, sino que se está monitoreando mes a mes, tanto a nivel nacional como por competencia. La gestión por datos es clave para aplicar ajustes en tiempo real y no esperar al cierre del año para tomar decisiones.

“Hoy medimos todo: por departamento, por comisión y por sede. Si algo no funciona, no esperamos a diciembre”, indicó.

Además, reiteró que este modelo busca asegurar la consistencia técnica de las resoluciones, manteniendo la calidad sin incrementar el personal. “No estamos apostando solo por más manos, sino por más eficiencia operativa”, señaló.

Propiedad intelectual: el área más crítica

En el caso de propiedad intelectual, el rezago es más evidente en el nivel de comisión. Aunque las salas tienen compromisos de resolución dentro de plazo para diciembre, el Indecopi reconoce que el cuello de botella en comisiones es más estructural.

Se están evaluando alternativas que incluyan mejoras operativas, priorización de expedientes según antigüedad, y uso de herramientas tecnológicas.

El expediente electrónico —ya implementado al 100 % en consumidor y barreras burocráticas— está previsto para diciembre de 2025 en todas las demás áreas, excepto los procedimientos registrales de propiedad intelectual, donde la digitalización completa se alcanzará en noviembre de 2026.

Alberto Villanueva Eslava, Presidente de Indecopi | Fuente: Indecopi

¿Importa tener abogado? Lo que dice la data del Indecopi

La apuesta institucional por una gestión más eficiente y predecible también se refleja en el perfil de quienes participan en los procedimientos. Un reciente informe del Indecopi analiza el rol que cumplen los abogados en estos procesos y hasta qué punto influyen en el resultado final.

Durante la presentación del Reporte sobre la interacción de abogados en procedimientos del Indecopi – 2024, la entidad reveló que solo el 36 % de los expedientes concluidos en ese periodo tuvo representación legal externa.

En materia de protección al consumidor, por ejemplo, los casos sin abogado tuvieron una tasa de éxito de 54 %, frente al 51 % de los que sí contaron con abogado. En signos distintivos, la diferencia fue de apenas dos puntos porcentuales.

Villanueva explicó que esta tendencia muestra un alto grado de predictibilidad en las decisiones, independientemente de la presencia de asesoría legal. Indicó que el Indecopi resuelve conforme a criterios y precedentes públicos, por lo que el abogado no es un factor determinante para obtener una resolución favorable, aunque puede aportar argumentos más sólidos en casos complejos.

LEA TAMBIÉN: Indecopi sanciona a Rústica por permitir consumo de alcohol a una menor de edad

¿Qué tipo de procedimientos requieren más asesoría?

El informe muestra que la participación de abogados es mucho más frecuente en procedimientos especializados, como competencia desleal o temas de propiedad intelectual. En estos casos, la presencia de profesionales del derecho es casi total debido a la complejidad técnica de las materias.

No obstante, en áreas como protección al consumidor o barreras burocráticas, donde la normativa está más difundida y hay herramientas como el Libro de Reclamaciones o los canales de atención directa, la mayoría de ciudadanos acude sin representación legal.

Villanueva señaló que este comportamiento es un reflejo de que el sistema está diseñado para ser accesible. No obstante, reconoció que algunos procedimientos aún pueden generar dificultades de comprensión para los usuarios, por lo que se está promoviendo el uso de herramientas como chatbots jurídicos, con el objetivo de mejorar la comunicación institucional.

¿Qué abogados no aparecen en las cifras?

El presidente del Indecopi también advirtió que el informe no incluye la totalidad de interacciones con abogados. Existen casos en los que la asesoría legal es provista por abogados in-house, cuyos nombres no figuran en los escritos, ya que los documentos son firmados por representantes de las empresas, como gerentes generales o apoderados.

Además, hay situaciones en las que el abogado participa solo en etapas estratégicas del proceso, pero no se identifica formalmente en el expediente.

A pesar de estas omisiones, Villanueva aseguró que la presencia o ausencia de abogados no distorsiona significativamente los resultados del informe, pues las tendencias generales se mantienen: la diferencia en la tasa de éxito entre expedientes con y sin abogado es marginal.