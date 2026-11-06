Al cierre del tercer trimestre de 2026, la vacancia de oficinas Prime en Lima se ubicó en un 7.0%, su nivel más bajo desde 2007, según datos de RE Propiedades. (Foto: Istock)
Al cierre del tercer trimestre de 2026, la vacancia de oficinas Prime en Lima se ubicó en un 7.0%, su nivel más bajo desde 2007, según datos de RE Propiedades. (Foto: Istock)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

Encontrar una gran oficina en Lima ha vuelto a ser una carrera contra el reloj. Tras años de sobreoferta en los que las empresas elegían y exigían descuentos, la nula entrega de nuevos edificios aceleró la ocupación de espacios, llevando la vacancia general al 6.9% al cierre del tercer trimestre de 2026, según datos de RE Propiedades. En el segmento prime, la disponibilidad se ubicó en un 7.0%, un nivel de estrechez que la capital no registraba hace casi 20 años y que dista de las cifras consideradas saludables por la industria.

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