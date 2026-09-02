San Isidro sigue siendo considerado el principal centro financiero del Perú. ¿Cómo ha cambiado hoy el perfil de las empresas que llegan al distrito?

Observamos que las empresas buscan espacios más flexibles, sostenibles y conectados, que les permitan responder a nuevas formas de trabajo. Hoy no solo evalúan la ubicación de una oficina, sino también la calidad del entorno urbano, la seguridad, la conectividad, la disponibilidad de servicios y la cercanía a una oferta comercial y gastronómica diversa.

¿Cuántas licencias de funcionamiento ha emitido la municipalidad en este primer semestre?

Durante el primer semestre de 2026, la Municipalidad de San Isidro emitió un total de 780 licencias de funcionamiento. Esta cifra refleja el dinamismo de la actividad económica en el distrito y el interés de empresas y emprendedores por desarrollar sus actividades en San Isidro.

¿Qué tipo de negocios están creciendo con mayor fuerza?

Durante 2026, los giros con mayor presencia entre las licencias de funcionamiento emitidas corresponden a oficinas administrativas, cafeterías, restaurantes, bazares, salones de belleza y bodegas. Esto reafirma que el distrito tiene una marcada orientación hacia los servicios empresariales y administrativos, acompañada por una oferta comercial y gastronómica que atiende a trabajadores, vecinos y visitantes.

¿Cómo conviven hoy las grandes corporaciones con los pequeños y medianos negocios del distrito?

Existe una relación de complementariedad. Las grandes empresas generan una demanda permanente de bienes y servicios que beneficia a pequeñas y medianas empresas dedicadas a gastronomía, comercio entre otros rubros, así como a empresas de servicios profesionales. Al mismo tiempo, las pequeñas y medianas empresas aportan dinamismo, diversidad y cercanía a la actividad económica del distrito.

Nancy Vizurraga, alcaldesa de San Isidro.

¿Qué características hacen que una empresa siga eligiendo San Isidro para instalarse, pese al crecimiento de otros polos empresariales?

San Isidro continúa siendo atractivo por su ubicación estratégica, infraestructura urbana consolidada, conectividad, concentración de servicios financieros y empresariales, calidad del espacio público, seguridad y prestigio institucional; factores que fortalecen su competitividad frente a otros polos empresariales.

A ello se suma la proximidad entre oficinas, bancos, hoteles, restaurantes, centros de salud, servicios profesionales y espacios públicos. Esta concentración permite que las empresas reduzcan tiempos de desplazamiento y encuentren en un mismo entorno los servicios necesarios para desarrollar sus actividades.

¿Los restaurantes y comercios están orientándose más al trabajador de oficina, al vecino o al turista?

El trabajador corporativo continúa siendo un segmento muy importante para la actividad económica de San Isidro, especialmente durante los días laborables. No obstante, la oferta comercial y gastronómica se ha ampliado progresivamente hacia los vecinos, visitantes y turistas. Hoy encontramos propuestas que funcionan durante toda la semana y en distintos horarios, incluyendo desayunos, almuerzos, cenas y actividades de fin de semana. Esto permite reducir la dependencia exclusiva del público de oficina y contribuye a que determinadas zonas mantengan actividad durante más horas del día.

Corredores comerciales

¿Cuántos corredores comerciales existen en este distrito?

Se han constituido algunos conglomerados comerciales y de servicios articulados a los comercios, ubicados principalmente en los sectores territoriales 3, 4 y 5, que tienen un impacto distrital, interdistrital y en algún caso hasta metropolitano.

¿Cuáles son estos sectores?

En lo que corresponde al conglomerado de venta de indumentaria y prendas de vestir, con tiendas por departamentos, boutiques, tiendas de moda especializada, identificamos el sector territorial 3, por la avenida Camino Real, avenida de Los Conquistadores y calles aledañas, que tiene un impacto más distrital e interdistrital. Se articula a la zona comercial de las avenidas Comandante Espinar, José Pardo y José Larco, en el distrito de Miraflores, que tiene un efecto metropolitano.

En el sector territorial 4, por calle Begonias, encontramos la presencia de Saga Falabella, Ripley, Zara y otras cadenas de tiendas especializadas en venta de ropa e indumentaria, con un impacto distrital, interdistrital y metropolitano.

Sin embargo, ¿también existen otros conglomerados?

En torno a servicios médicos y de salud diversos, con clínicas, consultorios médicos, centros odontológicos, centros de terapia y rehabilitación, centros de procedimientos prequirúrgicos, laboratorios está el sector territorial 4 y 5, por las avenidas Javier Prado, Avenida Guardia Civil y Avenida República de Panamá. Este conglomerado, articulado a otros centros de salud diversos tienen un impacto distrital, interdistrital y metropolitano.

Asimismo, en espacios gastronómicos, con restaurantes, pizzerías, franquicias de comida, cafés y heladerías está el sector territorial 3, por las avenidas Los Conquistadores, Paz Soldán y calles aledañas; articulándose al eje de Calle Miguel Dasso, Avenidas Pardo y Aliaga, Álvarez Calderón, Tudela y Varela y Cavenecia. Asimismo, también figuran la avenida Dos de Mayo, empalmando a la avenida Prescott.

¿Qué papel tiene el centro financiero?

El centro financiero de San Isidro, que abarca áreas alrededor de las avenidas Canaval y Moreyra, Paseo de la República y República de Panamá, se ha establecido como el epicentro financiero de Lima. Aquí se encuentran las sedes de los principales bancos, aseguradoras y empresas de servicios financieros.

Asimismo, se cuenta con la Zona de Reglamentación Especial “Centro Comercial Camino Real de San Isidro”, entre los ejes de las avenidas Víctor Andrés Belaúnde, Santo Toribio, Lizardo Alzamora y la avenida Camino Real con organizaciones corporativas de servicios, comercio y oficinas en general.

¿Cuán importante son estos corredores comerciales para San Isidro?

Estos corredores económicos no solo han contribuido al crecimiento económico de San Isidro, sino que también han influido en su desarrollo urbano y en la generación de empleo. A través de la consolidación de estas áreas, San Isidro ha mantenido un papel central en la economía de Lima Metropolitana, reafirmando su posición como un distrito de gran importancia en el panorama financiero y comercial de la ciudad.

¿En los últimos dos años se han creado nuevos corredores comerciales?

El 17 de julio de 2024, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, la ordenanza N° 2638-MML que aprueba el Plan Específico: “Centro Financiero de San Isidro” en el distrito de San Isidro, correspondiente al denominado subsector 4-2. El centro financiero es uno de los nodos de actividad financiera, comercial y de servicios más importantes que existe actualmente en la metrópoli.

¿Qué zonas comerciales considera que tienen hoy el mayor potencial de crecimiento?

Las zonas con mayor potencial que integran actividades empresariales, comercio, gastronomía, servicios y vivienda presentan importantes oportunidades para continuar consolidándose bajo un enfoque de desarrollo urbano sostenible y competitividad económica. En los últimos años el comercio tipo gastronómico para giro de restaurantes ha cobrado mucha fuerza en el distrito con proyectos de obra nueva en la zona comercial alrededor de la Zona de Reglamentación Especial (ZRE) del Bosque de Olivos.

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Proyectos inmobiliarios

¿Cómo describiría el momento que vive actualmente el mercado inmobiliario del distrito?

El mercado inmobiliario de San Isidro actualmente está muy activo tanto para la oferta de viviendas en las zonas residenciales como de oficinas y comercio en zonas comerciales.

¿Qué tipo de proyectos inmobiliarios están predominando?

San Isidro es un distrito predominantemente residencial. Por lo tanto, predominan los proyectos inmobiliarios de vivienda multifamiliar.

¿Cuántos proyectos de departamentos se ejecutan hoy en San Isidro?

Actualmente, en San Isidro se están ejecutando 54 proyectos de edificios de departamentos.

¿Percibe un renovado interés de inversionistas nacionales y extranjeros por el distrito?

El interés de los inversionistas inmobiliarios nacionales y extranjeros por el distrito nunca ha decaído, al contrario, cada vez es mayor.

¿Qué rubros considera que todavía tienen espacio para crecer en San Isidro?

Siempre hay interés en proyectos de nuevos edificios de departamentos y en menos proporción de edificios comerciales y de oficinas. Esto se debe a la configuración de zonificación del distrito que tiene más zonas residenciales.

Potencial de inversiones

En los últimos años, ¿ha existido interés de algún operador de centros comerciales por ubicarse en San Isidro?

No, pero existe interés de los inversionistas en reactivar el Centro Comercial Camino Real aunque todavía no existe un proyecto de renovación y activación de dicho centro comercial.

¿A qué monto promedio asciende las inversiones anuales del sector privado en San Isidro?

En lo que respecta a registros anuales se ha otorgado licencias por montos en obra nueva de S/ 511,000,000 en el 2025; S/ 660,000,000 en el 2024 y S/ 490,000,000 en el 2023.

¿Qué oportunidades de inversión identifica para los próximos cinco años?

Siempre en el rubro de vivienda y en menor escala comercio y oficinas, especialmente, comercio gastronómico.