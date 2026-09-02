San Isidro alberga el centro financiero de Lima. (Foto: difusión).
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Mayumi García
mailMayumi García

San Isidro, uno de los principales polos empresariales y financieros de Lima, experimenta una etapa de transformación de su actividad económica, con nuevas inversiones y cambios en el uso de algunos espacios comerciales y urbanos. En diálogo con Gestión, la alcaldesa de este distrito, Nancy Vizurraga, brindó mayores detalles sobre la evolución económica de esta jurisdicción y las rubros que vienen despertando un mayor interés entre los inversionistas.

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