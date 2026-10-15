La erosión provocada por el mar en la Costa Verde, a la altura de la playa La Pampilla, en Miraflores, pone en riesgo la estabilidad de un carril de la vía, que podría colapsar debido al avance del mar. La situación se hizo más evidente durante la madrugada, cuando un poste de alumbrado público cayó luego de que el terreno cediera, haciendo que la estructura se deslizara hasta quedar cerca de la orilla.

En la zona afectada, la calzada presenta grietas que advierten sobre el deterioro de la infraestructura y representan un riesgo para los miles de conductores y peatones que circulan diariamente por este tramo de la Costa Verde.

Al respecto, la Municipalidad de Miraflores informó que, desde el 2023, ha remitido diversos oficios e informes a la Municipalidad Metropolitana de Lima para solicitar la intervención de Emape.

Según la comuna, se han identificado siete puntos críticos a lo largo de esta vía metropolitana, entre los cuales destaca por su gravedad el sector ubicado debajo de la pasarela peatonal de La Pampilla.

EMAPE actúa para prevenir riesgos en la Costa Verde. Tras reportarse daños en la estructura del borde costero, a la altura de la playa La Pampilla, EMAPE viene cercando la zona, restringiendo un carril vehicular y el paso peatonal para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. https://t.co/wBvhSv7POj — EMAPE - MuniLima (@EmapeMML) October 13, 2026

Respuesta de Emape

Tanto bañistas como conductores manifestaron su preocupación ante la posibilidad de un accidente o el deterioro irreversible del litoral. Los usuarios exigieron acciones inmediatas a las autoridades metropolitanas antes de que se produzcan víctimas que lamentar.

Tras difundirse las denuncias públicas, Emape informó a través de sus canales oficiales que procedió a cercar el tramo afectado en la Costa Verde e inició los trabajos de prevención correspondientes para mitigar el riesgo.