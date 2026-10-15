La erosión provocada por el mar en la Costa Verde amenaza con causar el derrumbe de un carril completo de la pista. (Foto: Captura de Canal N)
La erosión provocada por el mar en la Costa Verde amenaza con causar el derrumbe de un carril completo de la pista. (Foto: Captura de Canal N)
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Redacción Gestión
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La erosión provocada por el mar en la Costa Verde, a la altura de la playa La Pampilla, en Miraflores, pone en riesgo la estabilidad de un carril de la vía, que podría colapsar debido al avance del mar. La situación se hizo más evidente durante la madrugada, cuando un poste de alumbrado público cayó luego de que el terreno cediera, haciendo que la estructura se deslizara hasta quedar cerca de la orilla.

Al respecto, la Municipalidad de Miraflores informó que, desde el 2023, ha remitido diversos oficios e informes a la Municipalidad Metropolitana de Lima para solicitar la intervención de Emape.

Según la comuna, se han identificado siete puntos críticos a lo largo de esta vía metropolitana, entre los cuales destaca por su gravedad el sector ubicado debajo de la pasarela peatonal de La Pampilla.

Respuesta de Emape

Tanto bañistas como conductores manifestaron su preocupación ante la posibilidad de un accidente o el deterioro irreversible del litoral. Los usuarios exigieron acciones inmediatas a las autoridades metropolitanas antes de que se produzcan víctimas que lamentar.

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