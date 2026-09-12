La producción de Candlelight elige las locaciones de acuerdo con la atmósfera y acústica del lugar, combinando recintos históricos como el Teatro Segura con espacios culturales modernos y auditorios acotados en Lima. (Foto: Candlelight - Fever)
La producción de Candlelight elige las locaciones de acuerdo con la atmósfera y acústica del lugar, combinando recintos históricos como el Teatro Segura con espacios culturales modernos y auditorios acotados en Lima. (Foto: Candlelight - Fever)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

Miles de velas iluminan teatros e iglesias mientras un cuarteto de cuerdas pasa de Vivaldi a Coldplay o Bad Bunny. Lo que para el público es una noche de desconexión inmersiva, para la plataforma global Fever constituye la validación de un modelo en aceleración comercial. Creado hace aproximadamente siete años y con presencia en más de 100 ciudades a nivel mundial, Candlelight desembarco en Perú a fines del 2025. A ocho meses de su llegada, la compañía no solo ha incrementado la frecuencia de su formato insignia, sino que utiliza al país como un mercado de pruebas para desplegar su ecosistema de entretenimiento en vivo.

TE PUEDE INTERESAR

Del online al espacio físico: la estrategia de la ticketera peruana Vaope para crecer
Cinepapaya, lecciones de la startup peruana que marcó un hito con su exit en el mercado
Startup argentina ingresa al ticketing digital en Perú ¿Competencia para Joinnus?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.