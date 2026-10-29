Hoy, el 60% de los ingresos del grupo proviene de la cafetería y el 40% de las escuelas. (Foto: Clamore Café)
Hoy, el 60% de los ingresos del grupo proviene de la cafetería y el 40% de las escuelas. (Foto: Clamore Café)
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Edgar Velito
Edgar Velito

Luego de un 2025 adverso para el sector gastronómico, provocado por la inseguridad ciudadana, y de un primer semestre de 2026 frenado por las elecciones generales y el Mundial, Perú Capital Cien —grupo detrás de la cafetería Clamore, la Escuela Peruana del Café y Shaker Bartender School— empieza a ver una recuperación en sus ventas. En conversación con Gestión, su gerente general, Michael Barriga, detalló los principales objetivos de la compañía, entre los que destacan la apertura de una nueva cafetería en Lima moderna, el lanzamiento de una tercera escuela y la búsqueda de un local propio. ¿Qué más tiene en agenda?

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