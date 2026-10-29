Barriga explicó que el año arrancó con buen ritmo, pero que el escenario cambió conforme se acercaba la votación. “Cuando hay elecciones, los clientes, dependiendo del rubro, piensan un poco más en las compras, piensan más en invertir”, señaló. A ello se sumó el Mundial, que se extendió por casi dos meses. El efecto se sintió con más fuerza en la cafetería que en el negocio educativo: “Si hay algún paro, nosotros simplemente corremos las clases. No nos ha afectado mucho en esa parte, pero en la cafetería sí”.

Pese a ese paréntesis, el balance es positivo frente al año previo. Entre 2025 y 2026 las ventas crecieron entre 12% y 15%, y la meta es cerrar el ejercicio manteniendo esa expansión de doble dígito. El punto de comparación, eso sí, es benigno: el 2025 fue, según el ejecutivo, un año difícil para todos los negocios ligados a la gastronomía, principalmente por la inseguridad y los paros. “A estas alturas de agosto sí hay una recuperación. Ya no hay Mundial y ya tenemos el tema de las elecciones superado”, afirmó.

La compañía tampoco alcanzó la facturación que proyectaba. La transición hacia una nueva sede de Shaker Bartender School demandó más inversión de la prevista y tomó tiempo consolidar la cantidad de alumnos necesaria tras el alza de pensiones y matrículas. “Nos costó un año, pero ya estamos en los números que queríamos”, sostuvo. Hoy, el 60% de los ingresos del grupo proviene de la cafetería y el 40% de las escuelas.

Michael Barriga, gerente general de Perú Capital Cien.

Una nueva cafetería Clamore para el 2027

Perú Capital Cien opera en la av. Arenales, primera cafetería que abrió en 2020, dentro de un local de más de 400 m2 que alberga también a la Escuela Peruana del Café, con tostaduría, salas de catación y talleres de barismo. El segundo, en Jesús María, que abrió en agosto de 2023 con 500 m2 en cuatro pisos, uno de los formatos más grandes de la categoría en Lima. A ellos se suma la sede de Shaker Bartender School, en Lince.

Las aperturas anunciadas en 2024 no se concretaron, pero siguen en pie. “Vamos a concretar ahora en el 2027”, adelantó Barriga. El plan contempla una nueva cafetería en Pueblo Libre, Magdalena o San Miguel, distritos que la marca identifica como sus plazas naturales. Como referencia, la última cafetería que abrieron demandó cerca de S/ 500,000 y la remodelación del local de Arenales, S/ 250,000.

El nuevo espacio será alquilado y funcionará solo como cafetería, sin escuela adjunta. La prioridad, dijo, es la ubicación: cerca de colegios, universidades, instituciones públicas y hospitales, y preferentemente con puerta a la calle. “En el tema de locales siempre se aprovecha la oportunidad. Si tú lo vas a pensar y regresas al día siguiente, ya no está el local”, advirtió.

De concretarse el cronograma, el grupo apunta a sumar cuatro locales más hacia 2030, para cerrar con seis puntos de venta. Las regiones siguen en el radar —Arequipa, Trujillo y Cusco aparecen como opciones—, aunque por ahora el foco permanece en Lima.

Perú Capital Cien opera dos cafeterías en Lima. Una en Av. Arenales (desde 2020, con escuela y tostería) y otra en Jesús María (desde 2023, 500 m2 en cuatro pisos).

Perú Capital Cien apunta a campus gastronómico con tres escuelas

El segundo eje de crecimiento de Perú Capital Cien es el educativo. Hoy la Escuela Peruana del Café reúne en promedio 150 alumnos y Shaker bordea los 80, con la meta de llegar a 100. El siguiente paso sería una tercera escuela enfocada en pastelería, con marca propia, proyectada también para 2027, aunque la decisión aún no está tomada al 100%.

En paralelo, la empresa está a la espera de un reconocimiento del Ministerio de Educación (Minedu), trámite iniciado hace un año y que ha enfrentado trabas administrativas. “Eso sí va a marcar un avance en la escuela muy importante”, indicó.

A más largo plazo, la apuesta es dejar el alquiler. Todos los locales del grupo son arrendados y la intención es adquirir un inmueble que permita integrar las tres escuelas. “La idea es tener un edificio a futuro, un campus gastronómico dedicado al café, a la coctelería y a la pastelería”, explicó Barriga, quien no descarta que el primer piso opere como cafetería si la ubicación acompaña.

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Perú Capital Cien apuesta por el e-commerce y una nueva línea de repostería

El grupo trabaja directamente con productores y cuenta con una tostaduría dentro de la Escuela Peruana del Café, unidad que le permite manejar márgenes y sostener su propia marca de café Clamore, comercializada en formatos de 150 gramos para el cliente final y de un kilo para cafeterías y restaurantes. Sus principales orígenes son Cajamarca, Junín y Pasco, y más recientemente Amazonas y Cusco; su proveedor más importante es Narsa, empresa de La Merced (Chanchamayo), con la que mantiene contratos anuales.

Sobre el precio del grano, Barriga recordó que 2025 fue un año de cotizaciones altas y que en 2026 el mercado retornó a niveles más normales. “El café es un commodity, cotiza en bolsa. Si un gran productor como Brasil tiene algún problema de productividad, mueve todo el mercado”, explicó. El cambio climático, añadió, golpea tanto el volumen como la calidad de las cosechas peruanas.

En el punto de venta, el café convive con una carta que resultó decisiva: los sándwiches representan cerca del 40% de los ingresos de la cafetería. Y para setiembre la marca alista el lanzamiento formal de una línea de tortas en molde para llevar, con catálogo propio. Además, agosto es el mes más fuerte: entre el Día del Café Peruano, que este año cae el viernes 28, y su participación con dos stands en el Festival Cafesazo Peruano —que se realizará el sábado 29 y domingo 30—, las ventas suben al menos 20% frente a un mes regular.

De cara al canal masivo, la compañía se inclina por el comercio electrónico antes que por el retail moderno, y en el frente corporativo prioriza restaurantes sobre hoteles, donde predomina el comodato (préstamo de uso) de máquinas.