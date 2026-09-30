Es muy importante para el país la vigencia del mundo empresarial: la generación de empleo y de riqueza provienen de ahí, lo sabemos. Pero a veces olvidamos lo que ese trabajo supone para quienes están dirigiendo las organizaciones, especialmente desde el más alto nivel directivo. Un empresario en esa posición no está al frente del cúmulo de operaciones que hay que enfrentar para completar el proceso, eso lo hacen los gerentes funcionales quienes velan por el área que les corresponde en el conjunto. Y esa armonía es la que logra el propósito empresarial.

La mirada de la Alta Dirección tiene muy desarrollada la dimensión cualitativa. Es una perspectiva estratégica que necesita el líder para guiar la organización y lograr que perdure en el tiempo con eficacia. Para eso le compete señalar claramente hacia dónde y cómo se va, cuáles son las tendencias del mercado, velar porque la cultura de la organización sea un elemento transformador y de unidad, intuir el mejor momento para emprender nuevos negocios y descubrir cuándo hay nuevas oportunidades… Y para todo eso debe ir tomando decisiones complejas, difíciles a veces, con entornos cambiantes, con imprevistos y con el deseo firme de hacerlo bien. Difícil tarea, ¿no es cierto?

Queremos seguridad, pero vivimos en la incertidumbre y a veces, no sabemos evitar las consecuencias del peso emocional que esa situación lleva consigo". (Foto: Freepick)

Y justamente, conocer ese retador trabajo empresarial me lleva a tener algunas preocupaciones que quiero compartir. Llevo años en la apasionante tarea de la formación de empresarios, los trato de cerca, entiendo la complejidad de su trabajo, en alguna medida participo de sus inquietudes y disfruto con sus logros. En ese contexto, desde hace un tiempo estoy preocupada por dos temas que golpean fuertemente a todos, pero que afectan más a la Alta Dirección. Y uno de esos temas es la gestión de la incertidumbre.

La incertidumbre en el trabajo empresarial es un elemento siempre presente; se proyectan asuntos, se estudian, se diseña el futuro, se toman todas las precauciones posibles para que eso funcione, pero quedan abiertas posibilidades no consideradas porque no tenemos el control total de la situación. Esperamos un deseado resultado futuro pero las desviaciones a lo propuesto pueden ser muchas y reales: un atraso en la entrega de un proveedor, el cambio fuerte y repentino de la moneda extranjera con la que trabajo, un inesperado cambio legislativo que varía lo previsto más un largo etcétera de factores de entorno… Queremos seguridad, pero vivimos en la incertidumbre y a veces, no sabemos evitar las consecuencias del peso emocional que esa situación lleva consigo… porque la incertidumbre no solo afecta al negocio, afecta a la persona.

Suficientes ejemplos tenemos de amigos empresarios que han visto deteriorada su salud por este efecto. La inquietud, el estrés, la ansiedad e incluso el miedo van minando la calidad de vida poco a poco: más momentos de mal humor, ánimo más irascible, menos comprensión con los demás, palabras fuertes… Son señales de que nos va pasando algo y ese algo es la responsabilidad que pesa sobre los hombros de manera personal, no es una carga compartida ni bien organizada.

¿Cómo enfrentar esta situación?, ¿qué puedo hacer? Y la primera pregunta es: ¿se puede prevenir? Es interesante remarcar el empeño que están poniendo las autoridades competentes para que ante la posibilidad de un fuerte movimiento sísmico estemos preparados. No se busca evitar que ocurra sino minimizar el daño. La misma actitud hay que ponerla para gestionar la incertidumbre: prevenir lo posible. Propongo recordar algunas ideas para poder gestionar la incertidumbre con la que hay que aprender a vivir porque nos acompañará toda la vida.

*Saber qué riesgo e incertidumbre no son lo mismo. Ambas situaciones suponen no tener certeza del futuro de la acción, pero el riesgo lo puedo calcular, imaginar algunos posibles resultados y tomar algunas medidas. En cambio, de los temas de incertidumbre no dispongo de datos que me permitan trabajar una acción, son imponderables, no los veo venir y por tanto se hace difícil tomar decisiones.

*En ese ámbito de incertidumbre conviene entender qué aspectos podemos controlar y cuáles no; esta distinción ayudará a tener las previsiones posibles y a no seguir peleando batallas que no ganaremos.

*Una idea de fondo nos dice que hay que resolver dos aspectos del tema: el proyecto del que se trata en sí y saber manejar las estrategias necesarias para evitar que nuestras emociones nos hagan trampa y nos lleven al estrés.

Por eso, el mejor consejo es pensar, ahí está la solución. No podremos resolver todo, pero por lo menos habremos previsto cómo hacer frente a eso que tanto nos preocupa y la incertidumbre cede paso a la tranquilidad y la confianza porque “ya sé qué hacer”.

En términos de Gobierno de Personas diremos que es la racionalidad del empresario la que lo llevará a darse cuenta de si esa acción es conveniente y decidir en consecuencia generando planes de acción posibles. La gestión de la incertidumbre es una actitud personal, los animo a manejarla y a no dejarse manejar por ella.

Marisa Aguirre Nieto es profesora de Gobierno de Personas del PAD – Escuela de Dirección