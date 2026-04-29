El Digital & AI Summit Lima 2026, organizado por NTT Data, se realizó este martes 28 en el Centro de Convenciones de Lima y reunió a ejecutivos, expertos tecnológicos y líderes empresariales interesados en el avance de la inteligencia artificial (IA) y su aplicación en los negocios.

El evento, que marcó su segunda edición consecutiva en el país, puso el foco en cómo la IA se ha convertido en un eje transversal de la transformación digital, impactando desde la ciberseguridad hasta el comercio electrónico, la banca y la industria.

Carlos Castillo, gerente de marketing y sostenibilidad de la firma en Perú y Ecuador, explicó que el objetivo fue acercar conocimiento útil a los tomadores de decisiones. “En NTT Data el interés es siempre generar contenido relevante que te permita tomar decisiones”, señaló el ejecutivo a Gestión.

Agenda y voces del evento

La jornada se inició con la bienvenida de César Campos, gerente general de NTT Data Perú, seguida del keynote de Amandeep Khurana, responsable global de inteligencia artificial en AWS, quien abordó la evolución hacia modelos de inteligencia artificial más autónomos y su impacto en la transformación empresarial.

Uno de los espacios centrales fue el panel “CEO’s: Agentic AI, la nueva realidad de negocios”, moderado por Campos. Participaron Luis Felipe Castellanos, CEO de Intercorp Financial Services; Humberto Chávez, CEO de Claro Perú; Javier Ichazo, gerente general de Mibanco; y Humberto Nadal, CEO de Cementos Pacasmayo. Los ejecutivos coincidieron en que la IA se ha convertido en un habilitador estratégico para la competitividad, con impacto directo en eficiencia operativa, experiencia del cliente y nuevos modelos de negocio.

La agenda continuó con exposiciones sobre la evolución hacia la “agentic enterprise”, a cargo de Jesús García Blas, responsable global de Data & AI en NTT Data, y Manel Martorana, líder de inteligencia artificial de la firma a nivel internacional. Ambos explicaron que este concepto se refiere a organizaciones que operan con sistemas de IA capaces de tomar decisiones de forma autónoma o semiautónoma, integrando automatización, analítica avanzada y ejecución en tiempo real para optimizar procesos y responder con mayor rapidez a los cambios del entorno.

En el bloque de innovación, Francesca Raffo, gerente corporativa de innovación de Credicorp, sostuvo que “la inteligencia artificial está acelerando la capacidad de las empresas para experimentar, probar y escalar soluciones”.

“El verdadero diferencial no está solo en la tecnología, sino en desarrollar una cultura que permita aprender rápido y ajustar continuamente”, aseguró la ejecutiva durante su presentación.

Expertos nacionales e internacionales compartieron tendencias sobre inteligencia artificial y transformación empresarial durante el Digital & AI Summit Lima 2026.

Luego, las presentaciones abordaron el impacto de la IA en comercio y pagos digitales. César Adán, ejecutivo de NTT Data en Iberia, y Oriel César, ejecutivo de la firma en Perú, expusieron sobre el “agentic commerce”, mientras que Arthur Bedel, especialista en pagos digitales, analizó la evolución de los sistemas de pago impulsados por inteligencia artificial. Por su parte, Carlos Company, ejecutivo de NTT Data, abordó los cambios en los modelos operativos, y María Pilar Torres, especialista en ciberseguridad de la compañía, los principales retos en este ámbito.

Posteriormente, Omar Florez, cofundador de LatamGPT, ofreció una mirada regional, tras lo cual se desarrolló el panel “Modernización de Core Banking: From Global Trends to Local Action”, moderado por Martín Koo, director de banca de NTT Data en Perú. Participaron Alex Pacheco, director para Latinoamérica de Thought Machine; Edgardo Torres-Caballero, senior vice president de alianzas globales de Temenos; y Halan Gobira, director comercial para Latinoamérica de Pismo, quienes abordaron los retos de modernizar la banca desde tendencias globales hacia su implementación en mercados locales.

Este enfoque práctico -centrado en casos reales y su aplicación en empresas- marcó buena parte de las discusiones del evento.

De la exploración a la implementación

En línea con lo expuesto durante la jornada, Carlos Castillo señaló que el mercado ha avanzado rápidamente en la adopción de estas tecnologías, pasando de una fase exploratoria a una de implementación concreta. “El periodo de exploración está quedando atrás y estamos yendo más hacia la experimentación y puesta en práctica”, indicó.

En ese contexto, agregó que cada vez más organizaciones en el país utilizan IA para automatizar procesos y tomar decisiones basadas en datos. “El marketing se convierte en un área data-driven, que toma decisiones sobre la base de los datos”, afirmó.

Sectores y talento

El avance de la inteligencia artificial no se da de manera homogénea entre industrias. Según Castillo, sectores como banca y seguros lideran la adopción tecnológica. “El sector bancario y de seguros tiene un paso adelante”, señaló.

No obstante, indicó que otros sectores también avanzan con rapidez. “El retail también está llegando muy rápido, porque tiene una necesidad grande de entender mejor al consumidor. La empresas mineras también a nivel de eficiencia”, explicó.

Finalmente, destacó el crecimiento de NTT Data en el país. “En el Perú somos 5,500 trabajadores y seguimos creciendo con muchos proyectos. Estamos desarrollando talento en ciudades como Arequipa y Trujillo, desde donde incluso exportamos servicios”, mencionó.

En ese contexto, el Digital & AI Summit de NTT Data se consolida como un espacio para compartir experiencias y acelerar la adopción de estas tecnologías. “Nos interesa que las empresas tengan conocimiento para que luego puedan tomar decisiones”, finalizó Castillo.

Así, el evento reflejó cómo la inteligencia artificial ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una herramienta clave en la estrategia empresarial.