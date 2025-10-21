El sistema financiero peruano atraviesa un momento decisivo. Tras décadas apoyándose en infraestructuras tecnológicas que cumplieron su rol, hoy los bancos enfrentan el reto de evolucionar hacia modelos más ágiles, flexibles y centrados en el cliente. Esta ola de transformación del core bancario —que ya está en marcha en toda la región— es una respuesta natural a la necesidad de ofrecer experiencias digitales modernas y mantener la competitividad frente a nuevos jugadores.

En ese contexto, NTT DATA y Thought Machine han consolidado una alianza estratégica que une la solidez de una empresa global con el poder de una tecnología nativa en la nube. Mientras Thought Machine aporta la plataforma de Vault, una de las soluciones de core y pagos next generation más avanzadas del mundo, NTT DATA suma su conocimiento profundo del negocio bancario y un equipo local experto en tecnología financiera, especializado en soluciones core de nueva generación.

“No se trata solo de implementar una solución tecnológica, sino de transformar la manera en que los bancos crean valor y se preparan para el futuro digital”, explica Wilfredo Martín Koo Urcia, director ejecutivo de banca en NTT DATA Perú.

José Manuel Pérez Bajo, socio de banca y responsable global de modernización en NTT DATA, afirma que “para NTT DATA es estratégico construir capacidades en el mercado peruano, donde desde nuestra posición de liderazgo queremos acompañar a clientes tanto locales como de toda la región latinoamericana en sus procesos de modernización. Estamos convencidos de que las plataformas de nueva generación deben jugar un rol muy relevante en estos procesos”.

El enfoque conjunto se centra en tres pilares: modernización tecnológica sin disrupción operativa, desarrollo de capacidades locales y orientación total al negocio. NTT DATA ha comenzado a formar talento peruano en las nuevas arquitecturas de core cloud-native, asegurando que el conocimiento y la ejecución se desarrollen desde el país, con estándares globales de calidad. Esta estrategia busca posicionar al Perú como un referente regional en modernización bancaria, capaz de exportar experiencia y soluciones a otros mercados de Latinoamérica.

Por su parte, Randolph McFarlane, Head of Partnerships en Thought Machine, destaca que “los bancos que adopten arquitecturas modernas ganarán independencia, eficiencia y libertad para innovar. Contar con un socio como NTT DATA, que combina expertise técnico con conocimiento local, es clave para hacerlo con seguridad y velocidad”.

Ambas compañías comparten una visión: acompañar a los bancos peruanos en su evolución hacia plataformas cloud-native, reduciendo la complejidad operativa y acelerando la capacidad de lanzar nuevos productos en días, no en meses. La alianza entre NTT DATA y Thought Machine representa un paso firme hacia un nuevo estándar tecnológico y operativo para la banca del país.

