Tal es el caso de Perú Libre (PL), que fue el primer partido en elegir a su candidato para la lista: Waldemar Cerrón.

La agrupación que lidera Vladimir Cerrón se volverá a reunir el próximo viernes 21 de julio para decidir cuáles serán las otras bancadas que los acompañarán en su nómina; sin embargo, desde ya descartaron que uno de esos grupos sea Fuerza Popular (FP).

En la víspera, el portavoz de PL, Flavio Cruz, descartó que vayan a dialogar o llegar a entendimientos con Fuerza Popular de cara a esta elección. De esta manera, echó por la borda cualquier rumor de una posible alianza entre ambas agrupaciones.

Desde el fujimorismo también le dieron la espalda a PL. El vocero político de dicho partido, Miguel Torres, señaló que lo ideal es lograr una lista conformada por las bancadas que integran el denominado ‘Bloque Democrático’. Estas son Renovación Popular (RP), Avanza País, Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú.

Tanto Torres como Cruz coincidieron en señalar que el ‘centro’ será clave al momento de la votación.

Precisamente, Gestión supo que ayer, por la noche, voceros de PL sostuvieron una reunión con representantes de Podemos Perú, Acción Popular (AP), Somos Perú y otros grupos de izquierda. Se invitó a APP, pero no acudieron a la cita.

Trascendió que el objetivo de la cita fue acercar posiciones y requerimientos de los grupos; sin embargo, aún no se habría llegado a algo en concreto. La idea, según explicaron fuentes presentes en la reunión, es conformar una lista única de centroizquierda.

Se habría acordado continuar con los diálogos. Además, las bancadas también quedaron abiertas a conversar con otros grupos de derecha, si así lo estiman pertinente.

No obstante, la pregunta salta a la vista: ¿Las bancadas de ‘centro’ apoyarán a la izquierda o la derecha en la próxima elección?

Acción Popular (AP)

Acción Popular ya sabe lo que es integrar la Mesa Directiva. En el primer año ocupó la presidencia del Parlamento gracias a los votos del denominado ‘Bloque democrático’.

Si bien actualmente ocupa la segunda vicepresidencia de la institución, eso no significa que se encuentra en buenos términos con los demás grupos que integran la mesa (FP, RP y Avanza País).

Al respecto, el legislador de AP, Wilson Soto, indicó a este diario que su grupo dialogará con todas las fuerzas políticas, así sean de izquierda o derecha.

“Somos un partido de centro y es importante el diálogo con todas las fuerzas políticas. Entonces, creo que no podemos vetar a nadie. Es importante ponernos de acuerdo, buscar consensos para elegir a los integrantes de la Mesa Directiva. El próximo presidente del Congreso tiene que ser una persona que defienda la institucionalidad y represente a los 130 parlamentarios. Desde AP estaremos contribuyendo a buscar consensos”, acotó.

Si bien recordó que en en el primer año su grupo apoyó y estuvo en buenos términos con el ‘Bloque democrático’, recalcó que en la actualidad los escenarios han cambiado, por lo que dijo que no vetarán a nadie y dialogarán con ambos extremos.

“No se puede excluir a nadie. Por eso es importante que la Mesa Directiva sea multipartidaria, porque hay muchas bancadas y el Parlamento está fragmentando”, acotó.

Sobre Waldemar Cerrón, el legislador consideró que es una persona dialogante y que genera apertura; sin embargo, remarcó que otras bancadas también presentarán a sus propios postulantes y, en base a ello, se tendrá que tomar una decisión.

En lo que respecta a su grupo parlamentario, Soto confirmó que, hasta el momento, son dos los precandidatos: Luis Aragón y Silvia Monteza.

“De momento solo los dos son precandidatos. Cuando nos reunamos en bancada, ambos congresistas darán sus argumentos y seguramente nos explicarán cuál será su línea. En ese sentido, en dicha reunión estaremos tomando una decisión. Particularmente, sería prematuro decir a quien voy a apoyar, porque quiero primero escucharlos”, aseveró.

Si bien AP esa una de las bancadas más numerosas en el Parlamento, actualmente está partida en dos. Por un lado, se encuentra el grupo denominado ‘Los niños’, mientras que por el otro hay una facción que siempre apoya las decisiones del ‘Bloque democrático’. Esto dificulta que la bancada tenga una sola postura en las votaciones en el Pleno.

Frente a esta problemática, Soto dijo que “lo ideal es que el día de la elección tengamos una posición unánime en la bancada”; no obstante, consideró que nadie debe ser forzado a votar por alguien.

“Particularmente yo soy un legislador disciplinado. Si un militante está postulando para presidente o alguna vicepresidencia del Congreso, tendría que apoyarlo, porque eso es lo que corresponde. Lo que corresponde es apoyar a mi bancada y esa lista que se propondrá”, puntualizó.

Pese a que en estos momentos se encuentran partidos en dos grupos, el voto de la bancada de Acción Popular será clave en la votación al momento de elegir a la nueva Mesa Directiva. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Podemos Perú

En Podemos Perú no se oponen a integrar una lista con la izquierda o con la derecha; sin embargo, consideraron que su objetivo principal es fortalecer el ‘centro’.

“Tenemos una posición de centro. Siempre trabajamos con las bancadas de AP, Somos Perú y APP, aunque este último grupo ha estado pegado más a la derecha. Nosotros estamos fortaleciendo el centro y haremos prevalecer nuestra posición: de ser el equilibrio de las ideologías”, señaló Carlos Zeballos a Gestión.

A su juicio, es imposible que la derecha e izquierda se sienten juntos en la Mesa, por lo que recalcó que el centro debe jugar un rol importante y escoger a algunos legisladores de ambos extremos para hacer una lista de consenso. “Yo me inclino más a la izquierda porque no he tenido acercamiento la derecha”, añadió.

Si bien el parlamentario reconoció que su grupo ha tenido reuniones con bancadas de centro e izquierda, aclaró que aún no hay nada cerrado. Es más, estimó que, ante tanta fragmentación en el Parlamento, es probable que se lleguen a presentar tres listas a la Mesa Directiva.

“A 20 días de la elección, todo puede pasar. Hoy día puedo pactar algo con alguien y de acá unos días se puede romper. Entonces, hay que estar viendo siempre las pretensiones de cada grupo (…) hay reuniones constantes por invitación algunas bancadas, como Perú Libre, Juntos por el Perú, Acción Popular, entre otras. Se están haciendo reuniones para conocer las pretensiones de cada bancada, pero todavía no se ha llegado a nada concreto”, apuntó.

Sobre Waldemar Cerrón, Zeballos indicó que ha tenido poco contacto con el legislador; no obstante, consideró que tiene grandes dotes de político. También dijo que tiene el mejor concepto de Luis Aragón y Silvia Monteza.

Finalmente, descartó que haya sido voceado por su grupo para ser candidato. Estimó que entre el jueves 20 y el sábado 22, después de la semana de representación, Podemos Perú se reunirá para definir a qué lista apoyarán y si presentarán a algún postulante.

“Para esa fecha tendremos las cosas más claras”, enfatizó.

Somos Perú

En Somos Perú están abiertos a dialogar con la derecha y con la izquierda. Una fuente del partido contó a este diario que aún no han cerrado ningún acuerdo con nadie, pese a que ya ha sostenido reuniones con PL, Podemos Perú y Acción Popular.

De los cinco integrantes de la bancada, cuatro de ellos no ven con malos ojos apoyar una lista con grupos de centroizquierda. El único que se opone a ese escenario es Alfredo Azurín.

En diálogo con este diario, el legislador indicó que ya hizo conocer a su bancada que no apoyará una lista que sea liderada o integrada por Perú Libre.

“De ninguna manera, y ya lo he dicho, voy a votar a favor de la izquierda radical, que le va a ser daño a mi país. Quiero que se elija a alguien que haga respetar a la Mesa (Directiva), que tenga personalidad y que sea concertador, que sea transparente”, acotó.

Si bien calificó de educado y respetuoso a Waldemar Cerrón, Azurín consideró que todos los legisladores de izquierda tienen una ideología marcada, por lo que no les dará el beneficio de la duda.

“Cómo cambias a una persona que tiene convicción y, sobre todo, con fanáticos. Eso uno no lo puede cambiar. Entonces, yo no puedo correr riesgos y quiero un país en democracia”, aseveró. Añadió que tampoco votaría por Aragón y Monteza, precandidatos de AP.

Al ser consultado por si finalmente respaldará la lista que presente el ‘Bloque democrático’, el congresista dijo que es una posibilidad; sin embargo, señaló que antes quiere ver quiénes son sus candidatos y si se comportaron a la altura dentro del Parlamento.

A su juicio, el sucesor de José Williams en el cargo debe ser una persona que tenga carácter e inteligencia.

“En mi opinión, veo a la doctora (Gladys) Echaíz muy inteligente y perspicaz, pero también necesitamos gente que tenga carácter y con buen manejo de la mesa, como lo hacía en su momento la señora (Martha) Moyano”, manifestó.