Uno de los sustentos de la Fiscalía para pedir 36 meses de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es la presunta existencia de aportantes fantasmas en la agrupación política, que buscarían justificar el ingreso de dinero ilegal en el partido del lápiz.

Panorama acudió a Huancayo, Junín, dónde se habría instalado “la presunta lavadora de dinero de la organización criminal de Perú libre”.

Allí recogió el testimonio de dos ciudadanos que figuran como aportantes de Perú Libre, pero ellos niegan haberlo hecho.

“No he dado ni un centavo, no pertenezco a ningún partido político, yo quisiera saber de dónde sacan que he dado US $3000″, expresó a Panorama Carmen Solano Chuquillanqui.

Según Perú Libre, Solano Chuquillanqui depósito ese monto en octubre del 2019, sin embargo ella ha desmentido ante el Ministerio público dicha transacción y afirmó que usaron ilegalmente su nombre por lo que la Fiscalía señala que “es indicio suficiente de los supuestos aportes que realidad no serían más que un esquema delictivo de ingreso de dinero posiblemente maculado”.

Otra de las víctimas, un taxista, quién evitó dar su identidad públicamente negó haber dado S/ 800 tal como figura en la lista de Perú Libre. “Nunca he pertenecido a Perú libre Es más no tengo ni un vínculo con ellos”, señaló en el reportaje.

De acuerdo a la Fiscalía habría 95 personas que carecen de identificación plena como supuestos aportantes del movimiento político y sumando los montos de estas personas desconocidas habría ingresado $46, 920.

Panorama recordó que de acuerdo a la tesis fiscal, el partido liderado por Vladimir Cerrón obtenía dinero de forma indebida a través de “Los Dinámicos del Centro”, “Los Tiranos del Centro” y el cobro de cuotas ilegales.

Cerrón Rojas quien es acusado de liderar presuntamente una organización criminal y de lavado de activos, habría actuado junto a los legisladores, Waldemar Cerrón y Guido Bellido.

Precisamente, el Ministerio Público detectó un desbalance patrimonial en el exgobernador de Junín de S/ 6,3 millones entre 2008 y 2021.

Lo que buscaba Cerrón según la Fiscalía

* Financiar campañas congresales y la presidencial.

* Comprar el local partidario del centro de Lima

*Dirigir el dinero a los bolsillos del propio Vladimir Cerrón

* Pagar la caución de más de S/ 800,000 de Vladimir cerrón.