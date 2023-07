De todos los grupos que hay en el Parlamento, Perú Libre (PL) es el que ha tomado la delantera en la carrera por el sillón que actualmente ocupa José Williams y ya definió a su candidato.

Se trata de Waldemar Cerrón, quien fue elegido por amplia mayoría en una Asamblea Nacional Extraordinaria realizada el último fin de semana, y en la que participaron los miembros del CEN de PL, secretarios generales y congresistas.

LEA TAMBIÉN: Tania Ramírez dice que apoyaría una alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre para la Mesa Directiva

Además, se acordó que el próximo viernes 21 de julio se aprobará en otra Asamblea Nacional Extraordinaria la fórmula definitiva de la lista que presentarán para tentar la Mesa Directiva; es decir, dicha agrupación tendrá tres semanas más para dialogar con otros grupos y tomar decisiones.

Precisamente, PL ya inició la semana pasada las conversaciones con otras tiendas políticas de cara a la próxima elección. El vocero parlamentario de dicha agrupación, Flavio Cruz, indicó que primero se iniciará una ronda de diálogos con las bancadas de izquierda, como el Bloque Magisterial o Cambio Democrático-Juntos por el Perú.

¿Cómo se vienen preparando los otros grupos de izquierda de cara a la próxima elección de la Mesa Directiva?.

Cambio Democrático- Juntos por el Perú

El portavoz de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Edgar Reymundo, indicó a Gestión que su grupo, hasta el momento, ha sostenido dos reuniones con bancadas de izquierda y centro con miras a conformar una lista en conjunto; no obstante, evitó dar mayores detalles.

“Hemos tenido dos reuniones y en el transcurso de esta semana sostendremos una reunión más (…) son reuniones de aproximación porque somos conscientes de que el Congreso necesita un cambio y que necesariamente se tiene que renovar la Mesa Directiva con otros sectores. El Congreso necesita refrescarse después de tanta mediocridad y desprestigio”, acotó.

Si bien el legislador reconoció que aún no han designado a su candidato, dijo que su interés en formar parte de la Mesa es legítimo. “Elegiremos a nuestro postulante en esta semana”, agregó.

En la víspera, Reymundo informó que tenían en mente presentar una lista de centroizquierda para tentar la presidencia del Parlamento.

Sin embargo, el legislador parece haber cambiado de opinión y se mostró abierto a sumar a una bancada de derecha.

“Todos buscamos votos, todos queremos ganar. En política nada está cerrado, se puede entrar a conversar con varios grupos, siempre y cuando estemos de acuerdo en algunos aspectos de adecentar la política desde el punto de vista del manejo de la Mesa Directiva. Y si ahí coincidimos con algún sector de derecha, bienvenido sea, no está cerrado nada, todo está en posibilidad de conversar, hablar”, enfatizó.

Respecto a los guiños entre Perú Libre y Fuerza Popular y los rumores de una posible alianza entre ambos grupos, el congresista se mostró incrédulo con esa teoría debido a que el fujimorismo se encuentra en una orilla diferente respecto a PL.

LEA TAMBIÉN: Quito asegura que posibilidad de integrar mesa con Fuerza Popular es opinión solo de Waldemar Cerrón

“En efecto, aquí en el Congreso, donde todo se concina, se señala de que habrían esos acercamientos entre ambas bancadas, pero en todo caso, ellos deberán definirlo, pero en las reuniones que hemos tenido ellos (PL) aseguran que están en otra orilla, ojalá que sea así, pero en política todo se puede esperar”, dijo.

Finalmente, indicó que para evitar que el bloque de izquierda se parta en dos ad portas de la elección, en este momento no se están hablando de nombres para las vicepresidencias y presidencia, sino que se está consolidando los votos.

“Te digo con toda sinceridad de que si hay posibilidades de que ganemos la elección. La derecha la tiene difícil no solo porque no se están juntando, sino porque su unidad está bien deteriorada. Esperemos que en el transcurso de los próximos días podamos tener una idea más consolidada”, apuntó.

En una Asamblea General Extraordinaria el partido Perú Libre eligió a Waldemar Cerrón como su candidato a la Mesa Directiva del Congreso. (Foto: GEC)

Bloque Magisterial

A diferencia de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, en el Bloque Magisterial se vienen reuniendo no solo con bancadas de centroizquierda, sino también con algunos grupos de derecha.

Así lo informó el legislador Édgar Tello, tras precisar que en esta semana su grupo elegirá a su candidato a la mesa.

“Nosotros estamos conversando con todas las bancadas, porque para liderar la Mesa Directiva no solo hay que pensar en la derecha, izquierda o centro, sino también pensar en el país y defender el Poder Legislativo, fortalecer la democracia”, puntualizó.

LEA TAMBIÉN: En Avanza País afirman que es el momento propicio para que la izquierda integre la Mesa Directiva

Explicó que, hasta el momento, se han reunido con Acción Popular, Podemos Perú, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, entre otros grupos más. Según dijo, en los diálogos vienen colocando como principal prioridad la presidencia de la comisión de Educación para el próximo periodo legislativo.

“Como bancada de maestros que somos, esa es una aspiración natural y esperamos que eso pueda darse”, enfatizó.

Tello también no descartó que su grupo pueda integrar una lista junto a bancadas como Fuerza Popular o Renovación Popular.

“Cuando postulamos a la Mesa Directiva todos los votos cuentan y al margen de la posición que cada uno tenga, evidentemente hay que dialogar y conversar con todas las bancadas. Creo que en la conversación hay que agotar todas las posibilidades para hacer definiciones. Mientras tengamos objetivos claros en común y en defensa del Legislativo, la democracia y se atiendan las demandas sociales de la población, creo que podemos coincidir en ese aspecto, al margen de las diferencias que pudieran existir”, aseveró.

LEA TAMBIÉN: Juárez afirma que Fuerza Popular aún no define si tentará la presidencia de la Mesa Directiva

Perú Bicentenario

A diferencia de las dos bancadas anteriores, en Perú Bicentenario aún no se han metido de lleno en el tema de la elección de la nueva Mesa Directiva del Parlamento; sin embargo, dicha bancada se mantiene al tanto de las conversaciones que se vienen realizando al respecto.

“En realidad hemos tenido una reunión previa, pero no se ha determinado nada como bancada. Posiblemente participemos de otra reunión en esta semana, pero hasta el momento no hay nada concreto, ni siquiera podría decir que hemos decidido como bancada presentar o proponer un candidato, aún no lo hemos definido como grupo”, indicó a Gestión el legislador Víctor Cutipa.

Agregó que, hasta ahora, ha tenido reuniones informales con algunos legisladores de Perú Libre o el Bloque Magisterial, pero precisó que no se ha llegado a nada en concreto. En esta semana, según dijo, tomarán una decisión sobre quién sería su postulante.

LEA TAMBIÉN: Cerrón no ve problemas en dialogar con Fuerza Popular por la elección de la Mesa Directiva

El parlamentario se mostró abierto a incluir en la lista a bancadas de centro, como Podemos Perú y Alianza para el Progreso (APP).

“Somos conscientes de que si solamente pretendemos conformar una lista con grupos parlamentarios de izquierda no nos alcanzaría, entonces, por cuestión de táctica, consideramos que debemos apostar por la participación de los grupos de centro. Ahí si pasaríamos los 67 votos”, apuntó tras precisar que lograr los votos del centro es clave.

Sin embargo, calificó de improbable de que su grupo apoye o forme parte de una candidatura que impulse la derecha.

En ese sentido, adelantó que si Perú Libre termina formando una alianza con Fuerza Popular su grupo no los respaldaría.

“No creo que se dé esa alianza. No sé qué tan conveniente sería una alianza para esas bancadas. Podrían llevarlos al triunfo electoral en el Congreso, pero también llevarlos a la derrota total”, acotó.