El Gobierno de Dina Boluarte designó ayer al excongresista de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, como nuevo ministro de Salud. El galeno reemplazará en el cargo a Rosa Gutiérrez, quien renunció a su cargo ante una eventual censura por el mal manejo de la epidemia del Dengue en el país, que ya ha ocasionado más de 190 decesos y más de 1,000 hospitalizaciones.

Sin embargo, este nombramiento no cayó nada bien en algunas bancadas de izquierda, de centro y derecha. En Renovación Popular y Perú Libre consideraron que la designación de Vásquez en el Gabinete demostraría que existe una alianza entre el partido que lidera César Acuña y el Gobierno.

Al respecto, el secretario general de APP, Luis Valdez, recordó que Vásquez presentó su licencia al partido, la cual ha sido aceptada.

“Es un gesto de él. No deja de ser apepista y seguidor y ha mostrado sus respetos al presidente del partido (César Acuña), pero ha creído conveniente presentar su licencia, la cual ha sido aceptada y saludamos”, indicó a RPP.

Explicó que esta designación no fue coordinada con APP y que fue una decisión personal del premier Alberto Otárola. Es más dijo que hoy se reunirá con Acuña, por la noche, para analizar este tema.

Pese a esto, consideró que el actual titular del Minsa hizo bien en aceptar dicha responsabilidad porque “no podemos ponernos de costado” ante este problema que significa el Dengue.

También resaltó su experiencia política y trayectoria en el sistema de salud pública en el país. “Antes de ser congresista, fue director de salud en algunas regiones, como en Cajamarca o Lambayeque (...) es un político con trajín y eso es lo que necesita una cartera de esta naturaleza (Minsa) en estos momentos”, añadió.

Valdez dijo que pese a la presencia de Vásquez en el Gabinete Ministerial, APP seguirá siendo de oposición.

“Esto no significa que no seamos oposición. Hoy lo digo a todo el Perú APP es un partido de oposición, pero no una silenciosa, sino responsable que busca el bienestar de todos los peruanos”, enfatizó tras negar cualquier cogobierno con Boluarte.

En tal sentido, aseveró que no tendrán dudas en criticar o rechazar acciones del Ejecutivo si perjudican a la población. “Vamos a apoyar las cosas que estén bien y vamos a cuestionar abiertamente cuando hayan hechos que contravengan las normas, la Constitución y la normal”, apuntó.

