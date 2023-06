La congresista Tania Ramírez (Fuerza Popular) señaló que apoyaría una posible alianza entre su bancada y Perú Libre para formar una lista con miras a las elecciones de la próxima Mesa Directiva.

“Si mi bancada, ojo, asume tener una alianza en la Mesa Directiva con dicha bancada (Perú Libre), yo no le veo nada de malo y sí apoyaríamos obviamente”, manifestó en conversación con RPP.

Sin embargo, Ramírez aclaró que la bancada fujimorista aún no ha conversado el tema, por lo que consideró “prematuro” comentar si estaría a favor o en contra de una lista que tenga como integrante a Waldemar Cerrón, quien fue voceado por Perú Libre para presidir una lista.

“Nosotros como bancada no hemos conversado el tema, pero si se llegara a tomar decisiones, obviamente no va a ser la única bancada Fuerza Popular, sino todo el bloque. Fuerza Popular tranquilamente podría postular a la presidencia y podría ganar pero siempre tratamos de ceder para que no digan que queremos acaparar”, explicó.

Seguidamente, la legisladora indicó que si una probable lista entre ambos grupos parlamentarios gane los comicios, no van a ejecutar el ideario perulibrista, pues aseguró que se ceñirán a la Constitución.

“Nosotros no somos Gobierno, somos un parlamento para fiscalizar el trabajo que realiza el Ejecutivo, nosotros no vamos a ejecutar el ideario de Perú Libre. Nosotros única y exclusivamente nos vamos a regir a nuestra Constitución Política”, precisó.

Como se recuerda, el pasado lunes 26 de junio el parlamentario Waldemar Cerrón dijo que no ve ningún problema en dialogar con Fuerza Popular y otras bancadas de centro y derecha, como Acción Popular y Renovación Popular, con miras a la próxima contienda en el Legislativo.

“¿Cuál es el problema? No hay que crear estas discrepancias en nuestro país, más bien hay que exhortar a que se conforme una Mesa Directiva más democrática”, señaló tras precisar que conformar una mesa con el fujimorismo no hace que uno sea de derecha.

