A menos de un mes para la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, las bancadas empiezan a dialogar y barajar nombres de los que podrían ser sus candidatos.

De todos los grupos que hay en el Parlamento, Perú Libre (PL) es el que ha tomado la delantera en la carrera por el sillón que actualmente ocupa José Williams y ya definió a su candidato.

Se trata de Waldemar Cerrón, quien fue elegido por amplia mayoría en una Asamblea Nacional Extraordinaria realizada el último fin de semana, y en la que participaron los miembros del CEN de PL, secretarios generales y congresistas.

Además, se acordó que el próximo viernes 21 de julio se aprobará en otra Asamblea Nacional Extraordinaria la fórmula definitiva de la lista que presentarán para tentar la Mesa Directiva; es decir, dicha agrupación tendrá tres semanas más para dialogar con otros grupos y tomar decisiones.

Al respecto, el vocero parlamentario de PL, Flavio Cruz, reconoció que están dispuestos a dialogar con Podemos Perú con miras a conformar una lista; sin embargo, precisó que hay “ciertas condiciones” para concretar dicho acercamiento.

El legislador también descartó cualquier cercanía con Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular y Avanza País.

“No está en la agenda, sabemos que forman parte del Bloque Democrático. Ellos son unos sectores muy cerrados, salvo algunos parlamentarios que expresan su interés, pero lo dicen de la boca para afuera. Ya ha pasado muchas veces, en eso no podemos confiarnos”, dijo a radio Exitosa.

Cruz añadió que la estrategia que actualmente manejan es dialogar con todos los legisladores que renunciaron a su bancada para formar sus propios grupos, reagruparlos y convencerlos en torno a una candidatura.

“Los diálogos, el consenso, los contactos van en la dirección de los afines. Queremos reagrupar a los 37 congresistas que ingresamos con Perú Libre y por allí ver con quién más podemos avanzar. Estamos trabajando con lápiz y papel, y sumando votos”, manifestó.

Estimó que los acercamientos podrían incluir a algunos legisladores de Acción Popular afines con la izquierda, además de algunas bancadas de centro.

“En realidad, si nos acercáramos al centro y quizás tuviéramos el concurso de algunos congresistas de Acción Popular, pues allí hay algún bloque de izquierda y están divididos, podríamos alcanzar la victoria holgadamente”, estimó.

¿Y Fuerza Popular?

En otro momento, Cruz le puso paños fríos a los rumores respecto a un posible acercamiento entre su bancada y Fuerza Popular.

Según dijo, “no creo que (el fujimorismo) quiera hablar con nosotros, tampoco deseamos hablar con ellos”.

“Hasta el día de hoy no tengo el encargo de mi bancada, tampoco he asumido una iniciativa personal de acercamiento, de conversar con ellos (Fuerza Popular)”, indicó tras precisar que no tiene contemplado en su agenda una reunión con Fuerza Popular, “ni para esta semana ni en los siguientes días”.

