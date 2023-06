A casi un mes de la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, las bancadas empiezan a dialogar y hacer coordinaciones con miras a conformar una candidatura.

Tal es el caso de Perú Libre. Su vocero, Flavio Cruz, indicó que, a partir de mañana, empezarán las reuniones con otras tiendas políticas, sobre todo, con los grupos de izquierda.

“Empezaremos con Perú Bicentenario y también hay que conversar con el Bloque Magisterial. Después conversaremos con los amigos de Juntos por el Perú. De ese modo vamos a ir sumando, porque en el Parlamento lo que se impone son los votos, y lo que hay que hacer es buscar votos en todo este tiempo”, indicó a RPP.

Respecto a si ya han elegido a su candidato que eventualmente los representaría en la Mesa Directiva, explicó que Waldemar Cerrón es una “primera prioridad” tras una votación en asamblea; no obstante, dijo que también hay otras alternativas, como por ejemplo, Segundo Montalvo, Kelly Portalatino, Margot Palacios, Jaime Quito y él mismo.

Precisamente, no todos dentro de PL están contentos con la postulación de Cerrón. En la víspera, Álex Flores criticó la candidatura de su colega debido a que este buscaría ser parte de la Mesa Directiva con legisladores de otras ideologías políticas, lo que, a su juicio, sería “traicionar los preceptos de su agrupación”.

Al respecto, Cruz remarcó que la opinión que dio Flores es a título personal, por lo que no compromete a la bancada.

“No sé de donde viene esa narrativa de que quieren asociar a que Waldemar Cerrón con Fuerza Popular, eso es absolutamente falso, no existe”, acotó.

Niega acuerdo con Fuerza Popular, pero no lo descarta más adelante.

El último fin de semana, la legisladora Silvana Robles renunció a Perú Libre aduciendo que no puede “aceptar la unión contra natura con el fujimorismo”, así como resaltó que existen “diferencias sustanciales de política nacional” con su ahora exagrupación.

Al ser consultado si existe una alianza o unión con el fujimorismo en este momento, con miras a la elección de la Mesa Directiva, Cruz lo negó de plano.

“No (hay alianza). Ella (Silvana Robles) nos sorprendió un poco (con esa declaración) porque hace un buen tiempo que no estamos en contacto con ella por el tema de su maternidad, prácticamente desde diciembre. En las ultimas reuniones del partido solo fue una vez, pareciera que ya tenia su posición asumida”, dijo.

Si bien recalcó que en este momento no hay ningún acuerdo con el fujimorismo, no lo descartó más adelante.

“No (está cerrado). Cualquier trato tiene que ser con mi persona, porque yo soy el vocero y la conexión inmediata que tengo es con Vladimir Cerrón, para que lo informe al partido. Así que no hay ningún trato y se ha construido esa narrativa poco a poco, y yo tengo que salir a aclarar. No hay absolutamente nada”, enfatizó.

A título personal dijo que ve imposible que Perú Libre forme parte de una Mesa Directiva con el fujimorismo, por un tema de “contradicción ideológica y de posturas distintas”.

“Sería difícil convivir con ellos y estoy seguro que ellos también piensan lo mismo, así que nosotros tenemos la tarea de buscar asociarnos con los grupos de izquierda. Podíamos llegar un poco en el imaginario e ir quizás hasta el centro para conseguir los votos, pero ir más allá sería muy complicado”, señaló tras precisar que hasta hora no han invitado a Fuerza Popular a dialogar y viceversa.

Finalmente, también descartó cualquier acuerdo con Alianza para el Progreso (APP) con miras a la Mesa Directiva. En ese sentido, descartó que el apoyo que dieron a las legisladoras de APP investigadas en la comisión de Ética por recortar el sueldo a sus trabajadores corresponda a algún acuerdo bajo la mesa.

“Que yo sepa, no tenemos ningún contacto con APP, no hay ningún trato (...) no hay ningún trato, ninguna conversación, no hay ningún compromiso con ellos hasta ahora. Sabemos que ellos pertenecen al bloque democrático, así que eso ya está explicado”, puntualizó.

