A dos días de que culmine la legislatura ampliada, en el Congreso aparece una luz al final del túnel. Y es que las bancadas de izquierda, que se oponen a aprobar un adelanto de elecciones que no incluya una referéndum para consultar la instalación de una Asamblea Constituyente, empezaron a ceder en sus pretensiones iniciales.

Si bien el viernes pasado la comisión de Constitución acordó posponer el debate del proyecto del Ejecutivo, que plantea realizar elecciones generales en octubre de este año, hasta inicios de agosto, algunos bancadas pidieron al titular del Congreso, José Williams, que someta a votación en el Pleno una reconsideración para acordar la excepción de la norma que prohíbe debatir iniciativas similares en una mismo periodo.

El artículo 78 del reglamento interno del Congreso estipula que “si el proyecto de ley o resolución legislativa es rechazada, el presidente ordenará su archivo. No podrá presentarse el mismo proyecto u otra que verse sobre idéntica materia hasta el siguiente periodo anual de sesiones, salvo que lo acuerde la mitad más uno del número legal de congresistas (66)”.

Salvo el cambio de las fechas y algunos detalles adicionales, el proyecto de ley del Gobierno es similar al dictamen de la comisión de Constitución, que fue rechazado la semana pasada en el Pleno.

Por este motivo, esta iniciativa y otras relacionadas al adelanto de elecciones no podrían ser revisadas en este momento, salvo que la Mesa Directiva y el Pleno del Congreso decidan lo contrario.

Sin condicionamientos

El Pleno del Congreso tiene previsto sesionar, de manera continua, hasta este viernes 10; no obstante, trascendió que Williams plantea ampliar la legislatura hasta el viernes 17. De esta manera, el Congreso ganaría una semana adicional para aprobar el adelanto de elecciones, si es que se acepta la reconsideración.

En este escenario, es vital que algunos grupos parlamentarios cedan sus posturas iniciales en pos de conseguir los 87 votos que se requiere para aprobar la propuesta en dos legislaturas consecutivas.

Una de estas bancadas es el Bloque Magisterial. El grupo de docentes rechazó en el Pleno la propuesta para adelantar elecciones a diciembre de este año por que no incluía el tema de la Asamblea Constituyente; sin embargo, ahora no podrán condicionamientos.

Así lo señaló la legisladora Francis Paredes, tras precisar que lo ideal sería llegar a un consenso.

“Creo que, si queremos dar un paso a nuevas elecciones, ya no deberían ir condicionamientos. Si tenemos que irnos, nos vamos, pero sin condicionamientos. Ni Asamblea (Constituyente), ni lo otro. Creo que eso sería un mejor discurso más claro”, dijo a Canal N.

Enfatizó que su grupo siempre tuvo las mejores intenciones para sacar adelante la consulta popular a fin de consultar la Asamblea Constituyente; no obstante, reconoció que “no hay un consenso” sobre el tema.

En la misma línea, el legislador Jorge Marticorena indicó que desde su bancada (Perú Bicentenario) existe todavía una voluntad política para lograr un consenso.

“Como bancada (Perú Bicentenario) insistiremos en buscar puntos de coincidencia. Siempre hay una posibilidad mientras se mantenga el diálogo, y eso pasa por tener en todas las fuerzas del Congreso la voluntad de un desprendimiento auténtico”, dijo a Canal N.

El legislador cuestionó que algunas bancadas de derecha, como Avanza País y Renovación Popular, tengan una posición que no ayuda a superar la crisis. “Cuando tú quieres resolver una crisis, se exige desprendimiento de cualquier cálculo político partidario que pudiera haber”, dijo tras precisar que su grupo está dispuesto a “ceder” posiciones para aprobar la propuesta.

Tienen allanado el camino

Otra bancada que también empieza a ceder posiciones es Perú Libre. Su vocero, Flavio Cruz, anunció que su grupo apoyará en el Pleno el pedido de reconsideración para que se deje sin efecto la norma que prohíbe debatir normas similares en un mismo periodo.

Respecto al tema de la Asamblea Constituyente, el legislador enfatizó que la derecha tiene el camino allanado para aprobar el adelanto de elecciones.

“Si hoy me preguntan, yo no tengo con qué enganchar el tema (Asamblea Constituyente) con cualquier elección o votación. Por lo tanto, la derecha, si hay voluntad política en el Parlamento, tiene el camino allanado para decidir un adelanto de elecciones y que no digan como pretexto que la izquierda o Perú Libre se está oponiendo. Hoy día lo pueden hacer”, dijo en conferencia de prensa.

Cruz cuestionó que la comisión de Constitución, que preside Hernando Guerra García, no haya agendado y debatido varios proyectos de ley de su grupo y otras bancadas relacionadas a la Asamblea Constituyente. “Eso es lamentable, pero ahora hay que impulsarlo y reavivarlo (…) esos serán nuestros instrumentos con los cuáles seguiremos impulsando el tema de la Asamblea Constituyente”, anotó.