De esta manera, el entrampamiento de la propuesta en el Congreso se prolongará, por los menos, seis meses más. Mientras tanto, las protestas continúan en el país y no se descarta que se tornen más violentas

Ante este escenario, la pregunta salta a la vista: ¿Cuáles son las salidas que hay en este momento ante el entrampamiento del adelanto de elecciones?

La renuncia de Dina Boluarte

La primera salida inmediata es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte al cargo. Ante este eventual escenario, el presidente del Congreso, José Williams, asumiría temporalmente las riendas del Ejecutivo y convocaría de inmediato a elecciones generales.

Sin embargo, desde el Ejecutivo han reiterado en diversas oportunidades que Boluarte no va a renunciar a su cargo, pese a los constantes pedidos de las bancadas de izquierda, como Perú Libre y el Bloque Magisterial.

En paralelo, la congresista Nieves Limachi, de Perú Democrático, presentó, con el apoyo de otras bancadas de izquierda, una moción de vacancia en contra de Boluarte; no obstante, hasta ahora no figura en la agenda del Pleno.

Se necesitan 87 votos para aprobar una propuesta de este tipo, por lo que es necesaria las adhesiones de bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular o Avanza País; sin embargo, estos grupos se han pronunciado en contra de la medida.

Al respecto, el investigador y docente de la Universidad de Lima, Hernán Chaparro, indicó a Gestión que un renuncia de Boluarte es un poco improbable. De concretarse este escenario, según dijo, no sería en el corto plazo, tal como demanda la izquierda.

“Da la impresión que, por diferentes motivos, la voluntad de la presidenta Boluarte es seguir en el cargo (…) si hubiera una renuncia tendría que pasar algo muy grave, porque aparentemente las muertes no van a ser un motivo. Ya hay muchos fallecidos en todo este proceso y eso no ha sido motivo para que la presidenta renuncie”, señaló.

En la misma línea, Arturo Maldonado, analista político del grupo 50+1, consideró que el escenario de la renuncia de la presidenta “en estos momentos parece no estar a la vista”.

Respecto a la moción de vacancia que pesa contra Boluarte, ambos analistas coincidieron en que es poco probable que se apruebe por una falta de votos.

“La vacancia por incapacidad moral no aplica en el caso de (Dina) Boluarte. La podrían enjuiciar por una vinculación mediata, pero en las investigaciones la Fiscalía determinará si tiene alguna responsabilidad en el tema de las muertes o no. Creo que la figura de vacancia es lo más lejano”, anotó Chaparro.

En tanto, Maldonado consideró que esta moción para vacar a Boluarte “es parte del mismo círculo vicioso en el que nos encontramos: la falta de votos en el Congreso que impide lograr una salida a la crisis”.

La presidenta Dina Boluarte negó que vaya a renunciar al cargo pese a las protestas en su contra

Recomposición de la Mesa Directiva

En caso de concretarse una eventual renuncia de la presidenta, otra salida inmediata, planteada desde las bancadas de izquierda, es la recomposición total de la Mesa Directiva del Parlamento. Esto, para evitar que José Williams y Martha Moyano asuman temporalmente las riendas del Ejecutivo y Parlamento, respectivamente.

El planteamiento de Perú Libre, el Bloque Magisterial y otros grupos de izquierda es elegir a un nuevo titular del Parlamento que sea “de consenso” y que lleve a cabo un Gobierno de transición.

Sin embargo, los integrantes de la actual Mesa Directiva han adelantado que no piensan dar un paso al costado. Es más, negaron cualquier crisis tras la renuncia de la segunda vicepresidenta del Parlamento, Digna Calle.

Para Chaparro, en su momento se discutirá en el Parlamento el cambio total de la Mesa Directiva debido a que no le conviene a Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular asumir las riendas del país en este momento de crisis.

“En estos momentos, mientras esté (Dina) Boluarte en la presidencia, toda la ira ciudadana irá contra ella. Además, todos los días hay una situación en la que se le pide que asuma las responsabilidades de las muertes, pero si ya no está y renuncia al cargo, digamos que en esta relación de identificar a un enemigo, ¿quién va a quedar? El congreso. Entonces, a estas bancadas no les conviene políticamente la coyuntura, ni electoralmente”, remarcó.

Maldonado, en cambio, consideró que un cambio en la presidencia del Parlamento solamente se pondrá en agenda una vez que se concrete la dimisión de Boluarte, no antes. “No creo que suceda antes porque el señor (José) Williams tiene una coalición que lo sostiene de una manera tranquila. No ha habido amagos de censurar a la Mesa Directiva y si los hubo ha tenido mínimo apoyo”, dijo.

En caso se produzca este escenario, el analista consideró que un eventual Gobierno transitorio de Williams sería insostenible

“Lo más probable es que desde la opinión pública y la calle haya una presión constante para que Williams también renuncie, porque no creo que se tome de una manera tranquila que sea el mismo Congreso el que finalmente resulte ganador en toda esta crisis, al tener la dirección del país. Tener a Williams como presidente de la República y a Moyano como titular del Parlamento sería un escenario en donde el Congreso sería plenipotenciario”, advirtió.

Intensificar las acciones del Gobierno

Las bancadas de derecha, como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, han planteado una tercera salida a esta crisis: que el Gobierno recupere el principio de autoridad en el país, desbloquee las vías y controle las protestas con mayor firmeza.

Esto, a pesar de que esta medida podría traer mayores consecuencias. Hasta ahora las manifestaciones en el país han dejado un saldo de 59 personas fallecidas y más de 800 heridos, entre civiles y policías. Además, se han bloqueado diversas carreteras de la red vial nacional, así como se ha dañado la infraestructura de locales públicos y privados.

Chaparro consideró que, si bien las movilizaciones en Lima disminuyeron un poco, con este entrampamiento del adelanto de elecciones ahora las protestas se enfocarían en los departamentos del sur del país. “Eso te lleva a un escenario en el que vamos a vivir en una tensión permanente sin que llegue a producirse un acto de gravedad”, anotó.

A su juicio, el Gobierno debería hacer uso de la fuerza, pero con una lógica que te de legitimidad. “Eso implica inteligencia, implica saber usar la fuerza de manera disuasiva y no terminar en una situación en donde hay gente baleada de manera gratuita. Ese uso inteligente de la fuerza es lo que hace falta y debería estar presente”, dijo.

En tanto, Maldonado sostuvo que hay que tener mucho cuidado con esta salida debido que se configuraría un alto riesgo de lamentar nuevamente bajas humanas.

“Para empezar la Policía no tiene el número de efectivos, la capacidad y entrenamiento como para reestablecer el orden como quisieran estos sectores de derecha y como se está haciendo en Lima. No alcanzas los recursos, la capacidad estatal, en ese sentido, es limitada y no se puede tener un óptimo restablecimiento del orden, con calidad, en los puntos donde hay bloqueos o manifestaciones”, enfatizó.

A su juicio, en este momento no se debe buscar una salida policial, sino política. “No hay forma de resolver esto utilizando la mano dura o restablecimiento del orden, la solución está en el lado político. No veo una manera de superar toda esta crisis con acciones desde la Policía o Ejército, la solución está en que se pongan de acuerdo en el Congreso”, finalizó.

Hasta ahora las protestas en el país han dejado un saldo de 59 personas fallecidas

El Pleno, ¿el “último salvavidas”?

Ante la decisión de la comisión de Constitución de postergar hasta agosto el debate del proyecto del Ejecutivo para adelantar las elecciones a octubre de este año, el Bloque Magisterial envió un oficio al presidente del Parlamento, José Williams, a fin de que convoque a un Pleno en el que se discuta la posibilidad de dejar sin efecto la norma que impide el debate de varios proyectos similares en un mismo periodo legislativo.

De esta manera, se podría debatir en esta legislatura, que vence este viernes 10, los proyectos de ley del Ejecutivo y otros relacionados al recorte de mandato de la Presidencia, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino.

Gestión supo que la comisión de Constitución tiene en agenda siete proyectos de ley que buscan adelantar las elecciones. Estas iniciativas fueron presentadas por diversos congresistas, como Edward Málaga, María Acuña, Wilson Soto, entre otros.

Sin embargo, la vicepresidenta de este grupo de trabajo, Lady Camones, indicó que todas estas iniciativas recién se verán en el próximo periodo legislativo, que inicia entre fines de julio e inicios de agosto.

Agregó que hasta esa fecha en el Parlamento no se discutirá nada relacionado al adelanto de los comicios.

“Reglamentariamente necesitábamos 14 votos en la comisión para aprobar el debate de la propuesta del Ejecutivo, se obtuvo menos adhesiones (…) considero que este tiempo debe servir para que el Congreso se siente y adopte una única decisión que el país requiere”, dijo a este diario.

La última palabra la tiene Williams y los integrantes de la Mesa Directiva del Parlamento.