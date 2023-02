El congresista Diego Bazán (Avanza País) consideró que el adelanto de elecciones generales debe verse en la siguiente legislatura que comienza en febrero, pese a que en la Comisión de Constitución se acordó ver el debate del proyecto de ley del Ejecutivo en el próximo periodo anual de sesiones.

“Este tema se tiene que ver en la siguiente legislatura. El reglamento es claro, con 50% más 1 de los votos de la Comisión de la Comisión de Constitución podría verse el tema en la siguiente legislatura. Yo creo que lo más saludable es que el tema se vea en febrero”, manifestó para la prensa.

Como se recuerda, el grupo de trabajo liderado por Hernando Guerra García (Fuerza Popular), adoptó esta decisión al invocar el artículo 78 del reglamento interno del Congreso. Dicho artículo precisa que “si el proyecto de ley o resolución legislativa es rechazada, el presidente ordenará su archivo. No podrá presentarse el mismo proyecto u otra que verse sobre idéntica materia hasta el siguiente periodo anual de sesiones, salvo que lo acuerde la mitad más uno del número legal de congresistas (66)”.

Seguidamente, Bazán reiteró que la posición de su bancada es que los comicios generales sean realizados en abril de 2024, por lo que no descartó la posibilidad de que su propuesta pueda ir a un referéndum si obtiene más de 65 votos en el pleno.

“Avanza País insiste en abril y julio del 2024. Si nosotros logramos una votación mayor a 65, creo que el tema podría por un referéndum y podríamos salir de esto en los próximos días en miras de que en dos o tres meses se pueda hacer referéndum y que aún respetemos las fechas de abril y julio del 2024″, declaró.

Asimismo, el legislador mencionó que si la presidenta Dina Boluarte insiste en un adelanto de elecciones para el 2023, tendría que renunciar a su cargo. No obstante, se mostró en contra de esta posibilidad porque generaría inestabilidad en el Congreso y en el Ejecutivo.

Mesa Directiva

En otro momento, Diego Bazán se pronunció sobre la renuncia de Digna Calle a la segunda vicepresidencia de la Mesa Directiva del Legislativo y consideró que una bancada que no tenga un miembro en esta conformación debería presentar un candidato.

“Si Avanza País va a presentar un candidato, es algo que no hemos conversado, pero mi posición particular y creo que la posición de otros miembros de la bancada es que el nuevo integrante de la Mesa Directiva sea de una bancada que no tenga representación en este momento dentro de la Mesa Directiva”, resaltó.

