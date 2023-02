Hoy el Pleno del Congreso debatirá el texto sustitutorio en minoría que plantea Perú Libre sobre el adelanto de elecciones. Dicha propuesta recomienda realizar comicios generales en cuatro meses y, a la par, realizar un referéndum en donde se consulte la instalación de una Asamblea Constituyente.

Esto se produce luego que el Pleno rechazara ayer, por mayoría, el dictamen de la comisión de Constitución que planteaba realizar elecciones generales complementarias en diciembre de este año. En caso de una eventual segunda vuelta, esta se realizaría entre enero y febrero del 2024.

Desde la oposición adelantaron que no apoyarían un dictamen que incluya la consulta a una Asamblea Constituyente. De esta manera, Perú Libre no tendría los votos suficientes para sacar adelante su propuesta

La vacancia

Ante este escenario de entrampamiento en el Congreso, en la izquierda piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte como una salida a la crisis social. De lo contrario, impulsarán una vacancia en su contra, que ya ha sido presentada en el Parlamento.

Al respecto, el presidente de la comisión de Constitución, Hernando Guerra García, consideró que “siempre está el escenario de la vacancia (presidencial)”; sin embargo, precisó que eso dependerá del comportamiento moral o inmoral de la presidenta y de las otras causales de vacancia.

“Lo que no podemos hacer una vacancia tirada de los pelos. Recordemos que a vacancia es una instancia difícil y no creo que tenga que tenga que dejar de ser así (…) lo que tenemos que hacer como legisladores es exigirle al Gobierno que haga su trabajo. Tenemos que colaborar con el Gobierno para conseguir la paz e irnos en 2023″, indicó a Panamericana Televisión.

LEA TAMBIÉN: Gobierno no presentó proyecto de reforma de la Constitución para centrarse en el adelanto de elecciones

Proyecto del Gobierno

Ayer en la noche el Ejecutivo presentó su proyecto de ley para adelantar las elecciones a este año. La propuesta refiere que los comicios se realizarán el segundo domingo de octubre del 2023 y el mandato de Boluarte y los actuales legisladores culminarían el 31 y 29 de diciembre, respectivamente.

Al respecto, Guerra García estimó que de todas maneras la izquierda no la respaldará. “A la izquierda si no le pones la palabra ‘Constituyente’ no lo aprobarán. En las conversaciones que tuvimos lo único que exigían era eso, porque han agarrado una bandera que no tiene contenido”, cuestionó.

En ese sentido, pidió a las demás bancadas de oposición y de centro, como Avanza País, Acción Popular y Renovación Popular, que reflexionen y apoyen una propuesta para irnos todos.

“Puede haber los votos para el adelanto de elecciones 2023. Yo espero que bancadas de centro y derecha reflexionen. No le podemos preguntar a la ciudadanía en un referéndum si nos vamos en 2024. Eso es tirar gasolina al fuego”, agregó.