La comisión de Constitución aprobó, por mayoría, el dictamen que modifica diversos artículos del reglamento del Parlamento con la finalidad de fortalecer la representación de los partidos políticos en el Legislativo y evitar el transfuguismo en las bancadas.

La propuesta precisa que los partidos o alianzas electorales que logren representación en el Congreso constituyen un grupo parlamentario, conforme al resultado de las elecciones generales, siempre que cuenten con un número mínimo de cinco congresistas.

“En ningún caso pueden constituir grupo parlamentario separado los congresistas que pertenezcan a un mismo partido o alianza electoral que haya logrado representación en el Congreso”, se lee en el texto.

Además se estipula que una vez incorporados los congresistas mediante el juramento, se tienen por conformados los grupos parlamentarios de acuerdo al acta del resultado de la votación de congresistas enviada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), salvo comunicación dirigida a la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria por parte del legislador electo de manera previa a su juramento.

“Los congresistas que no integren el grupo parlamentario que les corresponda, adquieren la condición de congresistas no agrupados, excepto si pertenecen a un partido político o alianza electoral que no pudo constituir bancada propia por no alcanzar el número mínimo indicado, en cuyo caso quedan incorporados en el único grupo parlamentario mixto”, añade el dictamen.

Sobre el reglamento interno de las bancadas y procedimientos de renuncia y expulsión

En el texto también se precisa que cada bancada aprueba su reglamento interno, el que deberá respetar las garantías del debido procedimiento y contener los derechos, que comprenden disposiciones sobre el ejercicio de la libertad de conciencia, y deberes de sus integrantes.

Este reglamento es aprobado por mayoría del número legal de sus miembros y obliga a todos ellos. Debe ser remitido al Consejo Directivo dentro de los cinco días hábiles de instalado el primer periodo anual de sesiones.

En lo que respecta al proceso de expulsión en los grupos, se estipula que el legislador que considere que ha sido expectorado de manera irregular debe accionar, en primera instancia, ante el Consejo Directivo dentro los cinco días hábiles de comunicada la expulsión y, en segunda y definitiva instancia, ante el Pleno, agotando la instancia parlamentaria.

“Mientras la decisión de expulsión no sea firme, sus efectos se encuentran suspendidos, sin perjuicio de que pueda suspenderse su participación en actividades exclusivas del grupo parlamentario durante dicho periodo, de acuerdo a lo dispuesto en su reglamento interno”, añade el dictamen.

Si la sanción es revocada o anulada, el congresista se mantiene en su bancada. Una vez que la decisión de expulsión adquiera firmeza, el legislador pasa a la condición de no agrupado.

“El Consejo Directivo desarrolla las pautas procesales para el procedimiento de reconocimiento del carácter irregular de la expulsión por parte del grupo parlamentario, observando las garantías del debido procedimiento, el cual no supera los 30 días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud”, sostiene el documento.

En caso de renuncia a la bancada, ésta surte efectos transcurridos cinco días hábiles desde su presentación, luego de los cuales el congresista adquiere la condición de no agrupado. En el caso de que el grupo inicie procedimiento de expulsión al congresista renunciante dentro de los cinco días hábiles de comunicada la renuncia, se suspenden los efectos de la renuncia hasta culminarse el procedimiento de expulsión.

Al respecto, el titular de la comisión, Hernando Guerra García, indicó que de lo que trata es precisar que un congresista es elegido por un partido político y esa voluntad no puede ser burlada con una renuncia a la bancada para formar parte de un nuevo grupo parlamentario.

Por su parte, Martha Moyano, de Fuerza Popular, sostuvo que este tema se ha debatido ampliamente y por años.

“Por años se ha dicho que los partidos tienen que ser fortalecidos e incluso existe una ley para ello porque son parte fundamental para la construcción de la democracia”, anotó.

“Cuando nosotros hablamos de fortalecimiento de las bancadas, estamos hablando de la representación del partido que llegó al Congreso”, subrayó la también vicepresidenta del Parlamento, tras recordar que hoy existen más bancadas que partidos.

