La comisión de Constitución aprobó, por mayoría, el dictamen que plantea fortalecer el control político de la Comisión Permanente durante el interregno parlamentario (lapso de tiempo en el que funciona la Comisión Permanente ante la disolución del Parlamento).

La iniciativa, impulsada por Hernando Guerra García (Fuerza Popular), recibió el respaldo de 11 legisladores, mientras 6 se opusieron y 4 se abstuvieron. Al tratarse de una reforma constitucional, deberá ser aprobada en el Pleno con 87 votos o más, y en dos legislaturas consecutivas, para que surta efecto.

De acuerdo a la propuesta, la Comisión Permanente podrá, durante el interregno parlamentario, interpelar a los ministros de Estado, formular estación de preguntas, solicitar la concurrencia de ministros de Estado para informar y requerir información a cualquier institución pública o privada en el cumplimiento de sus funciones.

También podrá presentar demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) en defensa de sus facultades y ejercer las demás potestades de control político, según lo regulado por su Reglamento.

Finalmente, la iniciativa recuerda que este órgano legislativo revisa los Decretos de Urgencia dictados por el presidente durante el interregno parlamentario y procede a modificarlos, de acuerdo a su Reglamento.

Durante su intervención, Guerra García advirtió que durante el interregno parlamentario pareciera que el Ejecutivo asume un poder omnipotente, al punto de disolver el Congreso, dada las restricciones de funciones de la Comisión Permanente.

El también presidente de la comisión de Constitución añadió que su proyecto dota de certeza los alcances del control político de la Comisión Permanente, así como desarrolla el contenido constitucional de la función de control político y fortalece la división de poderes en situación de crisis política.

Por su parte, Alejandro Cavero, de Avanza País, insistió en que no se debe seguir permitiendo que, en un espacio de interregno parlamentario, el Ejecutivo no le rinda cuentas a nadie, lo que no es democrático.

En la misma línea, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, dijo que es importante considerar, entre las atribuciones de la Comisión Permanente, ejecutar la defensa del Congreso ante cualquier instancia.

Sin embargo, Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, consideró que con esta norma se estaría distorsionando los fines del interregno parlamentario.

En tanto, Germán Tacuri pidió ir a un cuarto intermedio para mejorar el texto. A su juicio, parecería que se estaría dando mayores facultades al Legislativo que al Ejecutivo.

