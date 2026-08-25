Lakeland Fire + Safety, fabricante estadounidense de equipos de protección, ganó una licitación pública competitiva para suministrar equipos de protección personal al Cuerpo de Bomberos del Callao. La entrega está prevista para octubre, antes del requerimiento del cliente en diciembre, marcando así su expansión a Perú.

El contrato contempla trajes estructurales para bomberos, cascos, guantes y capuchas de protección. La compañía señaló que la adjudicación fue obtenida frente a otras marcas internacionales líderes. Además, el cliente evalúa adquirir trajes adicionales, lo que podría ampliar el alcance del acuerdo.

Lakeland no informó el monto de la licitación. Sin embargo, la compañía considera que el contrato puede servir como una referencia para ampliar su negocio en Perú. “El acuerdo de Callao nos posiciona como un proveedor de referencia para las brigadas de todo el país”, señaló Jim Jenkins, presidente y CEO de Lakeland Fire + Safety.

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Expansión en Latinoamérica

La adjudicación en Perú forma parte de una serie de nuevos contratos anunciados por Lakeland en seis países de Latinoamérica, que también incluyen Argentina, Guatemala, Chile, Costa Rica y Guyana. Los negocios abarcan equipos para bomberos, respuesta ante desastres, fuerzas del orden, servicios públicos y otros sectores.

El contrato con el Cuerpo de Bomberos del Callao incluye trajes estructurales, cascos, guantes y capuchas de protección. (Foto: archivo).

En Argentina, la compañía recibió un pedido de trajes estructurales contra incendios del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, mientras que en Guatemala fue seleccionada por la agencia nacional de respuesta ante desastres CONRED para suministrar botas y prendas de protección contra incendios forestales. También obtuvo un acuerdo multianual con la empresa de agua costarricense SONDEL S.A.

Lakeland atribuyó parte de este crecimiento regional a la integración de Veridian, adquirida en 2024, que le permitió sumar una base de clientes en Latinoamérica y ampliar la venta de su portafolio a través de su red comercial regional. La compañía también señaló que la actualización de los estándares NFPA 1970:2025, que establece requisitos de seguridad para equipos de protección de bomberos, está impulsando la demanda de equipos certificados en la región.