ANC proyecta cerrar el 2026 con un crecimiento cercano al 20% en el mercado peruano y, en paralelo, incursionó este año en el negocio de servicios tecnológicos mediante una alianza con la canadiense Geotab, especializada en soluciones de telemática para la gestión de flotas.

La nueva unidad permitirá complementar su oferta de movilidad corporativa con herramientas de monitoreo y análisis de datos en tiempo real para empresas.

“Vamos a poder convertir nuestros vehículos en computadoras con ruedas. Tendremos información en tiempo real para mejorar significativamente la eficiencia en el uso de las flotas de nuestros clientes”, señaló Barquero.

Federico Barquero, CEO del Grupo ANC

ANC Perú apuesta por la gestión inteligente de flotas

Grupo ANC incorporó en enero una nueva unidad de negocio en el Perú con la representación de Geotab, empresa canadiense especializada en soluciones de telemática para la gestión de flotas que, según Barquero, cuenta con la mayor cantidad de dispositivos conectados a nivel mundial.

“Nosotros destinamos alrededor de US$ 200 millones anuales a investigación y desarrollo de estas tecnologías”, señaló. “A través de esta alianza, ANC Perú complementará sus servicios de movilidad y renting con herramientas que permiten monitorear en tiempo real el desempeño de los vehículos y optimizar la gestión de las flotas corporativas”.

La solución recopila información sobre la ubicación de las unidades, velocidad, consumo de combustible, temperatura del motor, voltaje de la batería, aceleraciones y frenadas bruscas, así como hábitos de conducción, como el uso del cinturón de seguridad.

A partir de estos datos, el servicio de Fleet Management de ANC genera reportes periódicos sobre la utilización de la flota, el consumo de combustible y la eficiencia operativa.

Uno de los principales diferenciales de la plataforma es la incorporación de inteligencia artificial, que permite a los administradores de flotas realizar consultas en lenguaje natural y generar reportes personalizados a partir de la información recopilada por los vehículos.

“Ya no es solo la ubicación y la velocidad. Ahora podremos conocer la temperatura del motor, el voltaje, las aceleraciones, los frenados e incluso verificar si el conductor utilizó el cinturón de seguridad”, destacó Barquero.

ANC incorporó soluciones de telemática para optimizar la gestión de flotas empresariales mediante monitoreo en tiempo real e inteligencia artificial.

El CEO sostuvo que Perú ofrece condiciones favorables para desarrollar este tipo de soluciones tecnológicas, especialmente en Lima, donde observa oportunidades para implementar nuevos modelos de movilidad corporativa.

“Nosotros sí creemos que Lima, particularmente, y ciertas zonas de Lima tienen las condiciones ideales para convertirse en un laboratorio para experimentar con otro tipo de movilidad empresarial”, afirmó Barquero. “Sería evaluar si un modelo de car sharing puede ser más eficiente que un modelo de alquiler tradicional“.

La nueva unidad demandará una inversión cercana a US$ 1 millón durante el 2026 para todo el grupo, destinada principalmente a la adquisición de dispositivos de telemática.

A largo plazo, ANC proyecta que este negocio represente alrededor del 15% de los ingresos del grupo en un horizonte de 10 años, conforme incorpore nuevos clientes, más allá de los que ya atiende a través de su negocio de movilidad.

Movilidad corporativa marcará la siguiente etapa de expansión

Teniendo a la movilidad corporativa como eje de su estrategia, ANC enfocará su siguiente etapa de crecimiento en el negocio de renting, segmento que identifica como el principal motor de expansión en el mercado peruano.

A ello sumará nuevas soluciones para pequeñas y medianas empresas, como el alquiler de paneles y camiones livianos por periodos cortos para atender necesidades específicas de transporte y logística.

“Nosotros sabemos que el renting está creciendo mucho más rápido que el mercado, porque hay empresas que están trasladando sus flotas propias hacia este modelo”, comentó Barquero.

La estrategia también contempla ampliar su presencia fuera de Lima. Para ello, la compañía aprovechará la información generada por sus soluciones de telemática para identificar las ciudades con mayor demanda de movilidad corporativa y definir la apertura de nuevas oficinas.

“La data nos está diciendo en cuáles ciudades fuera de Lima tenemos que ir y aperturar nuevas oficinas”, señaló.

La estrategia también contempla ampliar su presencia fuera de Lima. (Foto: ANC)

En esa línea, ANC prevé abrir una oficina en el norte del país entre mayo y junio del 2027, y una segunda en el sur entre octubre y noviembre del mismo año. Como parte de su hoja de ruta, la empresa proyecta abrir alrededor de 15 oficinas entre el norte, centro y sur del Perú durante los próximos 10 años, a un ritmo cercano de dos nuevas sedes por año.

“Ese plan avanzará en función de la evolución de la economía, el crecimiento de la actividad empresarial y la recuperación del turismo”, señaló.

Actualmente, la compañía mantiene una participación de entre 40% y 50% en el negocio de alquiler de vehículos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, según estimaciones de la propia empresa. Sobre esa base, ANC proyecta ampliar progresivamente su operación hasta alcanzar una flota cercana a las 2,000 unidades en el país hacia el 2034, impulsada por el crecimiento del renting y el desarrollo de nuevas soluciones para empresas.