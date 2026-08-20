ANC proyecta abrir más oficinas en el Perú durante los próximos 10 años.
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Dax Canchari Reyes
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ANC PERU S.A es una corporación costarricense especializada en movilidad, transporte y alquiler de vehículos, con 56 años de trayectoria, operaciones en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Perú, y una flota superior a las 8,500 unidades. Tras cumplir una década en el mercado peruano, la compañía abre una nueva etapa de crecimiento. En entrevista con Gestión, Federico Barquero, CEO del Grupo ANC, detalla la estrategia con la que busca ampliar su negocio en el país. Pero, ¿cuál será la apuesta que marcará esta nueva etapa?

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