A raíz de los bloqueos y huaicos generados por la presencia de la DANA Aníbal en la región sur del Perú, se interrumpió la venta de pasajes interprovinciales hacia Arequipa, Tacna y Moquegua en el Terminal de Atocongo.

De acuerdo con un despacho de Canal N, decenas de pasajeros se encuentran a la espera de respuestas ante su necesidad de viajar al sur; no obstante, las empresas de buses interprovinciales han optado por suspender el servicio debido a las complicaciones meteorológicas.

Según información de Provías, desde el 17 de agosto el tránsito se encuentra interrumpido entre el kilómetro 728 y 752 en la Carretera Longitudinal de la Costa Sur, a la altura de Caravelí y Atico.

Un panorama similar se repite entre los kilómetros 753 y 773, esta vez, entre Camaná y Ocoña.

Más al sur, específicamente en el kilómetro 271 de la carretera Camaná-Mollendo-Punta Bombón, también el tránsito está obstruido debido a los huaicos y derrumbes por el fenómeno natural.