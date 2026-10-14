Las tarjetas de alimentación se usan principalmente en cadenas de supermercados. Les siguen los mayoristas y las tiendas de descuento, y luego las cadenas de comida rápida. (Foto: Pluxee)
Las tarjetas de alimentación se usan principalmente en cadenas de supermercados. Les siguen los mayoristas y las tiendas de descuento, y luego las cadenas de comida rápida. (Foto: Pluxee)
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Edgar Velito
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Pluxee Perú, filial de la francesa Pluxee —que hasta fines de 2023 operaba bajo la marca Sodexo y emite tarjetas de alimentación, regalo e incentivos que las empresas entregan a sus trabajadores—, encara el cierre de año con la campaña navideña como su temporada clave y la digitalización de sus tarjetas como eje. Pese a los riesgos que plantea un eventual Fenómeno de El Niño (FEN), la compañía asegura que no ve señales de contracción en la demanda.

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