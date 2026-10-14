Alejandra Zegarra, gerente de marketing de Pluxee Perú, precisó que la empresa ya cuenta con 4,000 empresas clientes en cartera, frente a las cerca de 3,500 que tenía el año pasado, lo que representa un crecimiento de alrededor de 14%. Para el cierre de 2026 proyecta sumar cerca de 10% más.

En usuarios finales, es decir, los colaboradores que reciben las tarjetas, la compañía apunta a cerrar el año con más de 720,000. Según cifras de la empresa, con sus tarjetas se realizan alrededor de un millón de transacciones al mes.

“En los últimos tres años hemos trabajado en una estrategia de digitalización. Hemos habilitado para alimentación y otros productos los métodos de pago de mayor uso entre los peruanos, como las billeteras digitales, y recientemente el pago con QR”, señaló a Gestión.

Alejandra Zegarra, gerente de marketing de Pluxee Perú.

Pluxee apuesta por QR y tarjeta virtual para emitir 400,000 en Navidad

Para esta campaña navideña, Pluxee busca emitir 400,000 tarjetas de Navidad, lo que representaría un crecimiento de entre 25% y 30% respecto a la temporada anterior.

La empresa llega a la campaña con dos cambios. El primero es el pago con QR, que ya opera en su tarjeta de incentivos y se habilitó para la de Navidad. El segundo es una tarjeta virtual que, según la ejecutiva, se entrega en seis horas tras el pago del pedido. El colaborador la recibe por correo o a través de la app y la agrega a su celular.

“Una pyme puede solicitar la tarjeta de aguinaldo, pagar su pedido y en seis horas ya le llegó para distribuirla por correo a sus colaboradores (...) Lo tradicional era el vale de pavo o la canasta, y con El Niño esos envíos se pueden complicar”, explicó.

Aun así, la compañía mantendrá ambos formatos. “Sabemos que hay empresas y colaboradores que siguen valorando la entrega de algo físico”, agregó.

Pymes, el segmento que más crece en número de clientes

Pluxee atiende tres segmentos: corporativo, pymes y sector público. Si bien sigue incorporando cuentas grandes, como bancos y entidades estatales, el crecimiento más acelerado en número de clientes se ha dado en las pymes, que avanzaron 15% este año.

Hoy las pymes representan entre 30% y 40% de su cartera de clientes, aunque en valor el segmento corporativo mantiene mayor peso. Para captarlas, la empresa ofrece precios especiales que les permiten probar la tarjeta de alimentación antes de decidir si la mantienen.

“Navidad suele ser el momento en que nos prueban, porque es un producto ocasional. Luego buscamos que exploren soluciones de uso recurrente, como alimentación”, indicó Zegarra.

Los trabajadores del sector financiero y de seguros han sido los que más rápido adoptaron la tarjeta en billeteras digitales.

El Niño y el sueldo mínimo: ¿un riesgo para la demanda?

Consultada sobre si las empresas podrían recortar beneficios ante El Niño o un alza de la remuneración mínima, la ejecutiva sostuvo que la composición del negocio reduce esa exposición. La tarjeta de alimentación representa entre 60% y 70% de sus operaciones.

“La alimentación es una necesidad básica, por eso no estimamos un impacto. Además, es una alternativa para mejorar el bienestar de los colaboradores sin afectar la planilla, porque tiene un beneficio fiscal para las empresas, con un tope”, explicó.

No obstante, reconoció que sectores como el agro y la pesca serían de los más golpeados por el fenómeno climático. Por ello, la empresa monitorea el comportamiento de sus clientes con su equipo comercial. “Por ahora no hemos encontrado señales de alerta de una desaceleración o contracción”, afirmó.

Regiones, nuevos productos y metas para el 2027

Además de alimentación, regalo e incentivos, Pluxee ofrece en el Perú una tarjeta para pago de combustible en estaciones de servicio y otra de control de gastos administrativos, sus lanzamientos más recientes.

En cambio, la línea de salud y bienestar físico, que el año pasado se encontraba en fase piloto, sigue en etapa de diseño. “Es una línea que vemos funcionar en otros mercados. Estamos en etapa exploratoria”, dijo Zegarra, quien estimó que podría llegar en uno o dos años.

En el plano geográfico, la empresa ya tiene presencia en el norte y sur del país, como Chiclayo, Piura, Trujillo y Arequipa. Como parte de su estrategia, la empresa busca ganar terreno en regiones a través de sectores como agro, minería y pesca, donde, según indicó, tiene prospectos de empresas interesadas.

Para el 2027, la compañía espera mantener un crecimiento de doble dígito, luego de superar el 25% en los últimos tres años. Su foco estará en ampliar el pago con QR a más productos de su portafolio, incluida la tarjeta de alimentación, y en duplicar la proporción de tarjetas virtuales, que hoy representan el 10% de las emitidas.

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Consumo. Las tarjetas de alimentación se usan principalmente en cadenas de supermercados. Les siguen los mayoristas y las tiendas de descuento, y luego las cadenas de comida rápida.

Las tarjetas de alimentación se usan principalmente en cadenas de supermercados. Les siguen los mayoristas y las tiendas de descuento, y luego las cadenas de comida rápida. Personalización. Para Navidad, algunas empresas piden incluir su logo en las tarjetas o distribuirlas por cuenta propia.

Para Navidad, algunas empresas piden incluir su logo en las tarjetas o distribuirlas por cuenta propia. Adopción digital. Los trabajadores del sector financiero y de seguros han sido los que más rápido adoptaron la tarjeta en billeteras digitales.