José Luis Yarlequé, gerente general de Ramo Perú, señaló que la compañía cerró el primer trimestre con un crecimiento de 6% en sus ingresos respecto al mismo periodo de 2025, impulsado por la demanda de pequeñas y medianas empresas de los sectores manufactura, retail y educativo.

“SAP Business One está pensado para las empresas small & medium. Nuestro enfoque se dirige a aquellas que facturan por encima de S/ 5 millones al año. El segmento donde estamos apuntando ha mantenido su crecimiento pese a la conmoción política”, resaltó a Gestión.

José Luis Yarlequé, gerente general de Ramo Perú.

Ramo Perú apuesta por IA para crecer con autos usados y apunta al sector educativo

En línea con esa estrategia, Ramo Perú está en etapa de cierre de contrato con una empresa que comercializa autos de segundo uso para mejorar sus oportunidades comerciales.

“De cada 100 personas con las que conversa un ejecutivo, se descartan a 80. Ese proceso implica tiempo que podría destinar a oportunidades con mayor probabilidad de cierre de venta. Si la IA conversacional asume esa primera etapa, interactuar con el prospecto y determinar si está calificado, puede enfocar sus esfuerzos en quienes realmente tienen intención de compra. De este modo, el proceso se vuelve más eficiente y permite optimizar el uso del tiempo”, comentó el ejecutivo.

Con miras a dar mayor soluciones relacionadas a la automatización, la empresa cerró una alianza el año pasado con la empresa peruana de robótica Glexco.

“Presentamos un robot capaz de tomar pedidos directamente desde su pantalla; el más interesado fue una empresa del rubro de restaurantes. Seguimos en la búsqueda del primer cliente que invierta en este tipo de soluciones. También dependerá del presupuesto anual de tecnología, ya que estas implementaciones no solo implican el costo del servicio, sino también del hardware; en el caso de cadenas de restaurantes, la inversión debe replicarse en todas sus sedes”, explicó.

De forma paralela, la empresa ha ampliado su cartera de clientes, brindando soluciones de software de gestión interna para el sector educativo. “Hemos visto una demanda creciente del sector educativo por software de clase mundial (World Class), como el SAP, ya que tradicionalmente ha manejado software propietario, es decir, desarrollado de manera interna; es algo que años anteriores no se veía mucho. Hoy, tenemos a dos colegios representativos de Perú en toda nuestra cartera y probablemente cerremos con un tercer colegio privado para el tercer trimestre”, indicó.

Ramo es una empresa certificada como SAP Gold Partner, lo que le permite comercializar, implementar y dar soporte a soluciones SAP como SAP Business One y S/4HANA Cloud.

Ramo Perú apuesta por canales para crecer en cinco regiones al 2027

Con estos avances, Ramo Perú apunta a fortalecer su presencia en el país. Entre sus planes figura la expansión en regiones mediante su programa de canales, que contempla la homologación de empresas que desean incorporar dentro de su portafolio las soluciones de SAP e IA.

“Actuarían como nuestra extensión en distintas regiones, con la representación de los productos y soluciones de la compañía, y con la capacidad de comercializar también las soluciones de SAP”, adelantó.

Asimismo, precisó que no está en sus planes abrir oficinas en todo el país, debido al alto costo operativo que implicaría. “Buscamos aprovechar el conocimiento local de los socios y brindarles el soporte necesario”, explicó.

Como parte de esa hoja de ruta, la empresa ya trabaja con un equipo de tres a cuatro personas encargado de la búsqueda, evaluación y seguimiento de los canales. Este proceso implica identificar qué capacidades deben fortalecerse desde Ramo y en qué áreas los socios cuentan con mayor especialización.

“La previsión hacia 2027 es avanzar con este programa de canales en al menos cinco regiones del país. Este año será clave para realizar la prospección, calificación y homologación de los socios, con el objetivo de contar con canales activos para el próximo año. Arequipa, Trujillo, Piura y la selva central figuran entre las regiones priorizadas, donde buscamos profesionalizar los procesos de las empresas”, comentó.

Además de la expansión en Perú, la empresa está en camino a ingresar a un nuevo mercado en el exterior, lo que implica que su inversión se mantendrá en niveles similares a los del año pasado (US$ 2 millones), cuando incorporaron la operación en Ecuador. “Hemos ido creciendo al sumar una nueva operación por año”, destacó.

En ese marco, Ramo proyecta un crecimiento de 20% en Perú para este año, impulsado por su programa de canales orientado a generar nuevas oportunidades de negocio, y de 25% hacia 2027. “Es un modelo que ya funciona en Brasil, donde el 50% de las ventas de nuestra casa matriz proviene de canales”, afirmó.

DATO CLAVE.

Operación. Ramo Perú ha mantenido un desempeño sostenido desde su ingreso al Perú en 2023. En ese contexto, durante el último año reforzó su inversión en soluciones de inteligencia artificial (IA), ante la demanda del mercado local por automatizar procesos y contar con herramientas orientadas a ese objetivo.