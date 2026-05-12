Con miras a dar mayor soluciones relacionadas a la automatización, la empresa cerró una alianza el año pasado con la empresa peruana de robótica Glexco. (Foto: Ramo Perú)
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Edgar Velito
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Ramo Perú, subsidiaria de la brasileña Ramo, empresa de soluciones para pymes y partner del gigante alemán SAP (software de gestión de empresas), avanza en su estrategia en el Perú con el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial, automatización y software para pymes. En paralelo, impulsa iniciativas comerciales, amplía su cartera con foco en un sector en crecimiento y ejecuta un plan de expansión en regiones mediante un programa de canales.

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