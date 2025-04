En un entorno donde las empresas se encuentran en un proceso de adoptar las tecnologías para volverse más eficientes, diversas compañías han encontrado una oportunidad para captar ese mercado que está en constante crecimiento y no está siendo atendido. En esa línea, la estadounidense Automation Anywhere, que tiene su oficina en Perú, tiene previsto realizar inversiones para no solo atender la demanda local sino también internacional desde nuestro país.