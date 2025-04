Durante los primeros días de abril, este medio pudo conocer que la compañía búlgara Access Finance AD inició el proceso de inscripción de su marca Juzt ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Como se sabe, las compañías locales e internacionales inician este proceso para evitar que otras organizaciones o particulares usen estos signos distintivos o, tal vez, preparando su ingreso a un país determinado.

En detalle, la firma europea inscribió esta marca en la clase 9, que agrupa productos como tarjetas bancarias, así como la 35, que identifica a servicios de suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores, servicios administrativos relacionados con el registro de tarjetas de crédito; publicidad en línea; promoción, publicidad y marketing de sitios web en línea, entre otros.

De otro lado, la tercera categoría donde fue inscrita fue la 36, la cual quizás de mayores luces de la operación que tendría en el país.

Esto se debe a que esta categoría habilitaría a Juzt a prestar servicios de préstamos y crédito; servicios como arrendamiento financiero, de pago y transacciones financieras, provisión de tarjetas y vales prepago, banca móvil; servicios de seguros; servicios de operaciones de cambio y transferencias; emisión de tarjetas de crédito y débito, entre otros servicios financieros.

¿Quién es Access Finance AD?

Fundada en 2013 y con sede en Sofía (Bulgaria), Access Finance AD es una empresa de tecnología financiera enfocada en ampliar el acceso a servicios financieros para personas con poca o ninguna historia crediticia. Bajo la supervisión del Banco Nacional de Bulgaria, la empresa ofrece tarjetas de crédito no garantizadas y préstamos personales.

En 2025, Access Finance AD expandió sus operaciones a México con el lanzamiento de su marca Juzt, una tarjeta de crédito que ofrece un proceso de solicitud en línea y automatizado, con aprobación inmediata y emisión instantánea de la tarjeta.

Como principales características, destacan la ausencia de tarifas anuales y de emisión, control total de la tarjeta a través de una aplicación móvil y aceptación global, por tener una asociación con Mastercard.

Tras el lanzamiento en México, la búlgara anunció planes de introducir Juzt en el mercado estadounidense; sin embargo, no ha dado señales de posibles ingresos en otro país de Latinoamerica.

Otras firmas europeas buscando registros en Perú

Desde Luxemburgo, la compañía ​MP Corporation S.A. ha iniciado el proceso de inscripción de su marca Nicecare+ en las categorías 8 y 21 del Indecopi. En detalle, la europea busca usar su distintivo para representar una variedad de productos para mascotas, como comederos, jaulas para animales de compañía; cepillos para animales de compañía, entre otros accesorios. Asimismo, también podrá estar habilitada para ser la imagen de productos de higiene y belleza manuales para animales.

La compañía ​MP Corporation S.A. ha iniciado el proceso de inscripción de su marca Nicecare+.

Otras de las empresas identificas por Gestión es Holding Gonvarri, S.L., una sociedad limitada española que inicio el proceso de su marca RecoRail by Road Steel. Esta nueva firma que podría operar en el mercado peruano representaría materiales de construcción no metálicos; construcciones transportables no metálicas; productos de construcción no metálicos para la contención de vehículos y barreras de seguridad no metálicas para carreteras.

Otras de las firmas europeas identificas es otra española. Se trata de Couth Industrial Marking Systems, especializada en soluciones de marcaje y trazabilidad industrial. Ofrece tecnologías de micropercusión, rayado y láser para diversos sectores como automoción, aeronáutica, ferroviario, siderurgia, gas y petróleo, categorías en las que podría operar, según la categoría presentada ante el Indecopi.

La compañía cuenta con filiales en Alemania, México, China e Italia, y una red de distribuidores que abarca más de 66 países.

La española Couth Industrial Marking Systems se especializa en soluciones de marcaje y trazabilidad industrial.

Los intereses detrás del registro de Indecopi

El Indecopi, a través de su Dirección de Signos Distintivos, enfatiza la importancia del registro de marcas como un mecanismo de protección legal para sus titulares. Este proceso permite denunciar el uso no autorizado de una denominación registrada, evitando que terceros se apropien indebidamente del prestigio, la reputación y la inversión asociada a la marca.

Además, la institución subrayó que contar con una marca registrada no solo fortalece la identidad empresarial, sino que también incrementa su valor en el mercado, genera ventajas competitivas y facilita el acceso a financiamiento. Asimismo, el registro otorga el derecho exclusivo de uso a nivel nacional por un periodo de 10 años, con posibilidad de renovación indefinida.

Por otro lado, en caso de que la marca alcance un alto reconocimiento comercial, su titular puede capitalizarla mediante la venta, cesión de derechos, licenciamiento o franquiciamiento, obteniendo así beneficios económicos adicionales.

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.