Rich's opera en más de 100 países y abastece a panaderías, pastelerías, hoteles, restaurantes y empresas de foodservice con soluciones e ingredientes para el segmento profesional.
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Eduardo Sotelo
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La estadounidense Rich Products Corporation (Rich’s), uno de los mayores proveedores globales de soluciones para panadería, pastelería y foodservice, acaba de dar un nuevo paso en su estrategia en Perú. La compañía concretó la compra de la peruana Viafoods Ingredientes S.A.C., una operación que le permite incorporar una empresa especializada en la importación, producción y distribución de insumos y aditivos alimentarios, además de sumar una plataforma comercial ya posicionada en el mercado local.

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