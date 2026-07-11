La adquisición fue realizada a través de su subsidiaria Rich de los Andes S.R.L., encabezada en el país por Máximo Peralta Ramos. La empresa adquirida era representada por Luis Miguel Ángel De La Torre Ugarte Gastañaga y pertenecía al Grupo Alimenta S.A.C., junto con la sociedad conyugal Castañeda-Vía. El monto de la operación no fue revelado.

Fundada en Estados Unidos en 1945, Rich’s es una empresa familiar con operaciones en más de un centenar de países. Su negocio se centra en el desarrollo de soluciones para panadería, pastelería, gastronomía y bebidas, con un portafolio que incluye cremas vegetales, bases, rellenos, coberturas, premezclas y otros ingredientes dirigidos principalmente a clientes profesionales. En Perú mantiene operaciones directas desde 2013, aunque su presencia comercial se remonta a mediados de la década de 1990 mediante distribuidores, según datos de la empresa.

Más que una distribuidora

Aunque la operación supone un cambio de propiedad, el principal activo que incorpora Rich’s va más allá de una cartera de clientes.

Viafoods se especializa en la importación, producción y distribución de ingredientes y aditivos para la industria alimentaria, con foco en panaderías, pastelerías, fabricantes de alimentos y otros clientes profesionales.

Entre sus principales activos figura Moldant, marca propia orientada al segmento de panificación y pastelería profesional, cuyo portafolio incluye premezclas, cremas vegetales para batir, cremas pasteleras, mejoradores de panificación, concentrados para queques, jarabes y otros insumos. Según la propia empresa, su propuesta combina el desarrollo de productos, inversiones en capacidad productiva y asesoría técnica especializada para sus clientes.

Registros de comercio exterior muestran, además, que la compañía mantenía operaciones de importación de materias primas e ingredientes desde distintos mercados, así como exportaciones de preparados alimenticios hacia países de la región. Ello refleja una operación que iba más allá de la distribución local, al integrar abastecimiento internacional, desarrollo de marcas propias y una plataforma comercial enfocada en el segmento profesional.

Moldant, marca desarrollada por Via Foods, ofrece premezclas, cremas, mejoradores de panificación y otros ingredientes dirigidos a panaderías, pastelerías y fabricantes de alimentos.

Una operación que complementa su negocio

La compra también guarda coherencia con el negocio que Rich’s ya desarrollaba en el país.

La multinacional abastece al segmento profesional con soluciones dirigidas a panaderías, pastelerías, hoteles, restaurantes, cafeterías y empresas de foodservice. En ese contexto, la incorporación de Viafoods amplía su ecosistema de productos y capacidades dentro del mismo mercado, al sumar una empresa con conocimiento técnico, infraestructura y relaciones comerciales construidas durante años.

Más que significar el ingreso a un nuevo segmento, la adquisición fortalece la plataforma con la que Rich’s atiende a la industria alimentaria peruana, integrando nuevas líneas de ingredientes y una marca ya reconocida entre sus clientes.

Según pudo conocer Gestión, la operación fue asesorada por la UNE Asesores.

Consolidación en el mercado peruano

Aunque la compañía no ha informado cómo será el proceso de integración ni si mantendrá la operación de Via Foods bajo su estructura actual, la adquisición representa uno de los movimientos corporativos más relevantes del año en el mercado peruano de ingredientes para alimentos.

La operación también confirma que, en un negocio donde el conocimiento técnico y las relaciones con los clientes pesan tanto como el portafolio de productos, las adquisiciones continúan siendo una vía para fortalecer la presencia en mercados donde ya existe una base comercial consolidada.