Tomemos cuatro productos básicos para la elaboración de esta comida: el plato principal con pollo y papas; y una ensalada básica a base de tomate y zanahoria.

En lo que va de setiembre (al 28 de este mes), el precio minorista del pollo eviscerado en los mercados de Lima se ubicó en S/ 10.42 por kilogramo, lo que significa un incremento de 10% respecto a similar mes del 2021 (S/ 9.47 por kilogramo), de acuerdo a la data que monitorea del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Y es el segundo mes consecutivo en este año que el ave supera los S/ 10.00 por kilogramo (en agosto fue S/ 10.93).

¿A qué se debe el alza? En lo que va de este mes (al día 20), la cotización internacional del maíz, principal insumo importando en la crianza del ave, llegó a US$ 265 por tonelada, según data del Banco Central de Reserva (BCR). Si bien se registran bajas respecto a los meses previos (en mayo se alcanzó un pico de US$ 304 por tonelada); y aún supera el promedio del 2021: US$ 226 por tonelada.

Otro punto que influye es el impacto en el precio internacional de los combustibles, en particular del petróleo. En su momento, César Santiesteban, director general de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del Midagri, explicó que este factor incide en el costo de transporte a nivel de la importación, así como en el transporte local. En lo que va de setiembre, la cotización internacional del petróleo se ubicó en US$ 86 por barril (WTI); y si bien se sitúa en su menor nivel tras siete meses, todavía está por encima del promedio del año pasado: US$ 68 por barril.

(*) La data de setiembre 2022 es hasta el 28 de ese mes. Fuente: Mercados minoristas de Lima. Elaboración: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Las papas

Si se toman cuatro variedades: canchán, huamantanga, única y yungay, los precios minoristas pueden elevarse hasta 66.7%, respecto a setiembre del año pasado (y si se compara contra agosto del 2022, se dan incrementos de hasta 30%).

Precios minoristas de la papa (S/ por kilogramo) Variedades Setiembre 2021 Agosto 2022 Setiembre 2022 Set. 22 / Set. 21 Set. 22 / Ago. 22 Canchán 2.09 2.66 2.95 41.1 10.90 Huamantanga 2.73 3.52 4.55 66.7 29.26 Única 1.93 2.31 2.55 32.1 10.39 Yungay 1.91 2.62 3.05 59.7 16.41 Fuente: Mercados minoristas de Lima. Elaboración: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Hace unos días, Juan Miguel Quevedo, especialista de la Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología del Midagri, explicó que aumentó el costo de producción de papa debido a los fertilizantes y algo de mano de obra y plaguicidas. “Pero el incremento estimamos que no ha subido en más del 20%. Es decir, el precio de los fertilizantes versus el precio de la papa que estamos viendo ahora está muy distorsionado, podría ser especulación”, indicó.

Hacia adelante, no se espera una mejora en el precio minorista del tubérculo. El presidente de la Corporación Rural de la Papa, Freddy García, ya había adelantado que el precio de la papa subirá en los próximos meses por una menor producción, llegando a costar el triple. Además, que en octubre se alcanzará el pico más alto.

La ensalada

El precio minorista del tomate, en su variedad katia, fue el único que se redujo en lo que va de este mes, respecto a setiembre del 2021: se ubicó en S/ 3.49 por kilogramo (-25.5%). Cabe recordar que en el 2021, el precio al por menor de este alimento registró un pico en los meses de setiembre (S/ 4.88) y octubre (S/ 5.21) del año pasado.

Contrariamente, un kilogramo de zanahoria este mes cuesta S/ 2.22, un 11% más respecto a setiembre del año pasado; así como un aumento de 3.26% si se compara con agosto de este año.