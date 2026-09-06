El crecimiento también se refleja en sus exportaciones. La empresa había establecido como meta anual avanzar 15%, pero ya tiene cerradas las órdenes que despachará hasta diciembre, con lo que estima terminar el año con un incremento de entre 25% y 28%. Ahora, el desafío está en contar con la capacidad productiva suficiente para atender los pedidos comprometidos.

“Ya cerramos las ventas del año (…). Ahora viene más bien el objetivo de que nuestra capacidad productiva pueda atender todos los productos hasta fin de año”, señaló a Gestión Umberto Calderón, CEO de Agrovet Market.

La compañía comercializa actualmente en 42 países. Perú representa cerca del 35% de sus ventas, mientras que México, Costa Rica y Ecuador son sus principales mercados de exportación. Este año, además, sumó Holanda e Inglaterra, dos destinos con mayores exigencias regulatorias.

En paralelo, la firma —que va cumplir 33 años en el mercado peruano— viene ampliando su presencia directa: ya tiene oficinas en México, Nicaragua y Honduras, y está en vías de iniciar una operación propia en Colombia. Argentina figura en la lista para el próximo año, sujeta a un factor que no controla: los registros sanitarios.

“En nuestro negocio la barrera de entrada es obtener los registros sanitarios. Acabamos de obtener nuestro primer registro en Argentina (…). El primer dossier nos ha demorado casi un año y medio en salir”, explicó el ejecutivo.

El ritmo de entrada dependerá de cuántas autorizaciones consiga: si logra sumar entre 15 y 20 productos, el ingreso podría acelerarse. La apertura de una oficina, agregó, recién tendrá sentido cuando cuente con suficientes productos aprobados para sostener la operación.

Umberto Calderón, CEO de Agrovet Market.

Tres frentes de inversión en Lima

El plan de expansión de Agrovet Market tiene tres frentes en Lima. El primero será la mudanza de toda su área administrativa al edificio MORE, en la Av. Javier Prado. El local que hoy ocupa en San Luis quedará íntegramente para un centro de investigación y desarrollo (I+D), con entre 50 y 60 químicos farmacéuticos. La inversión en obra y equipamiento asciende a US$2 millones y la meta es tenerlo operativo hacia fin de año.

El segundo frente será la ampliación de su planta en Ate. La compañía destinará otros US$2 millones para instalar entre tres y cuatro nuevas áreas de producción, principalmente orientadas a suplementos nutricionales. La ampliación comenzará en el primer trimestre del 2027 y requerirá detener la producción durante entre un mes y medio y dos meses.

Para reducir el impacto de esa paralización, Agrovet Market está produciendo actualmente para atender las órdenes pendientes y contar con inventario suficiente para cubrir el primer trimestre del próximo año.

El proyecto de mayor envergadura estará en Lurín. La empresa prepara una nueva planta sobre un terreno de 18,000 m2, cuya primera etapa demandará entre US$12 millones y US$15 millones. El proyecto ya superó el diseño inicial y se encuentra en ingeniería de detalle. Las obras deberían comenzar a inicios del próximo año y la planta entraría en operación en 2028.

La estrategia es especializar cada complejo: Lurín hará los medicamentos y Ate quedará con los suplementos nutricionales. Hoy la capacidad instalada de la compañía bordea los 360,000 a 400,000 litros de inyectables —el negocio más relevante para la empresa— y suma tres líneas de producción de tabletas blandas, el formato en el que se apoya con Atrevia, su marca de medicamentos antiparasitarios para mascotas.

Agrovet Market ampliará su planta en Ate. Allí irán otros US$ 2 millones para instalar entre tres y cuatro nuevas áreas de producción, orientadas sobre todo a suplementos nutricionales

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El siguiente paso: alimentos para mascotas

Agrovet Market también prepara su ingreso al mercado de alimentos para mascotas. La compañía prepara su ingreso a este mercado mediante la adquisición de una participación en una empresa de nutrición para estos animales.

“Estamos adquiriendo una compañía y seguramente bajo otra razón social, pero ya el grupo va a estar participando en lo que es alimentos para mascotas también”, adelantó Calderón. Los primeros productos de esta nueva categoría llegarían al mercado entre el primer y segundo trimestre del 2027.

El movimiento responde a un cambio importante en la composición del negocio. Agrovet Market opera tres líneas: Agrovet, enfocada en ganadería; Petmedica, orientada a animales de compañía; y Avivet, para aves y cerdos. Sin embargo, Petmedica se ha convertido en la principal: representa cerca del 65% de las ventas locales, 45% de las internacionales y alrededor del 55% de las ventas totales. Hace una década, las mascotas apenas explicaban el 15% de la facturación.

La misma tendencia aparece en innovación. De los 15 a 20 productos nuevos que la compañía tiene actualmente en desarrollo, entre 65% y 75% están dirigidos al segmento de mascotas.

Atrevia es uno de los principales motores de esta expansión. La marca dejó de ser un solo producto para convertirse en un portafolio de alrededor de ocho referencias, entre ellas Atrevia XR, Atrevia One, Atrevia 360, Atrevia Versa Gel y Atrevia Trío Cats. Sus presentaciones van desde tabletas hasta gel oral y ofrecen coberturas de uno a tres meses.

La marca creció entre 20% y 25% frente al año pasado. Dentro de ella, Atrevia 360 ya representa casi 30% de las ventas, frente al 10% que explicaba un año atrás.

La compañía opera tres líneas: Agrovet (ganadería), Petmedica (animales de compañía) y Avivet (aves y cerdos). Petmedica se convirtió en la principal: representa cerca del 65% de las ventas locales.

El tamaño del mercado veterinario peruano

Según la compañía, el mercado veterinario peruano crece a un ritmo de 5% a 6% anual, apoyado casi enteramente en mascotas, que avanza entre 10% y 15%. Solo la categoría de tabletas antiparasitarias mueve unos US$ 28 millones y se duplicó en los últimos cuatro o cinco años; la expectativa de la empresa es que vuelva a duplicarse en un plazo de siete u ocho años.

Detrás hay un cambio demográfico. En el Perú hay un perro por cada 3.5 habitantes y un gato por cada 5.5, y la relación se inclina hacia los felinos: se estima que por cada dos perros hay un gato, en parte por el crecimiento vertical de Lima. Aun así, solo entre 18% y 25% de esos animales recibe atención veterinaria regular.

“La mascota ya no es más el perro que está en la azotea o es un animal que cuida la casa: es un miembro de la familia (…). Se ha generado un vínculo que ha desarrollado un mercado de manera exponencial”, sostuvo Calderón.

Para dimensionar el potencial, comparó: Chile tiene la mitad de perros que el Perú y un mercado del doble de tamaño. El plan estratégico de la compañía al 2030 contempla crecer no menos de 15% cada año.

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