El mercado veterinario peruano crece a un ritmo de 5% a 6% anual, apoyado casi enteramente en mascotas, que avanza entre 10% y 15%. (Foto: Archivo/GEC)
El mercado veterinario peruano crece a un ritmo de 5% a 6% anual, apoyado casi enteramente en mascotas, que avanza entre 10% y 15%. (Foto: Archivo/GEC)
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Edgar Velito
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La fabricante de productos veterinarios Agrovet Market cerró el primer semestre del 2026 con un crecimiento mayor al proyectado, impulsado por su línea de animales de compañía y, dentro de ella, por su marca de antiparasitarios Atrevia. Con ese resultado, la compañía destrabó un paquete de inversiones que incluye una nueva planta en Lurín, un centro de investigación y el ingreso a una nueva categoría.

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