Registros sanitarios crecen 18.8% y refuerzan la venta segura de productos hidrobiológicos. Foto: Sanipes
Registros sanitarios crecen 18.8% y refuerzan la venta segura de productos hidrobiológicos. Foto: Sanipes
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, reforzando el control sanitario y garantizando la correcta comercialización en el mercado nacional.

Según la entidad, esta cifra refleja un aumento de 18.8% frente

, y en menor medida para frescos refrigerados, harina de pescado, curados, deshidratados, aceites y salados.

LEA TAMBIÉN: Sanipes construirá laboratorio en Tacna para garantizar inocuidad de productos hidrobiológicos

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Eloy Barrientos Ruiz, señaló que estos resultados responden al fortalecimiento del sistema sanitario y a su impacto en la cadena productiva.

“El incremento en la emisión de registros sanitarios refleja un avance concreto en la consolidación de una oferta formal, segura y competitiva de productos hidrobiológicos, lo que contribuye tanto a la protección de la salud pública como al desarrollo sostenible del sector”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: Produce prepublica nuevo reglamento de sanciones de Sanipes

Asimismo, la presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra, remarcó que la entidad sigue reforzando los procesos de evaluación sanitaria para asegurar que los productos hidrobiológicos que llegan a la población cumplan los estándares exigidos.

y alcanzar 550 al cierre del año, superando los resultados obtenidos en 2025.

LEA TAMBIÉN: ¿Pescadores de Tacna podrían exportar a la Unión Europea?

Cabe recordar que, en el Perú, el consumo anual de productos hidrobiológicos supera las 847,3 mil toneladas métricas, con un consumo per cápita de alrededor de 24.9 kilogramos, según cifras del INEI.

La mayoría de los registros emitidos fueron para conservas, con un total de 120, y productos congelados con 57. Foto: Sanipes
La mayoría de los registros emitidos fueron para conservas, con un total de 120, y productos congelados con 57. Foto: Sanipes

TE PUEDE INTERESAR

¿Por qué ahora se apunta al BCRP para resolver problemas del país? Esto alerta la entidad

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.