La Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) indicó que en el primer trimestre de 2026 otorgó 190 registros sanitarios para productos hidrobiológicos, reforzando el control sanitario y garantizando la correcta comercialización en el mercado nacional.

Según la entidad, esta cifra refleja un aumento de 18.8% frente al mismo periodo de 2025, con 30 registros más, lo que benefició directamente a 57 empresas nacionales e importadoras y ayudó a dinamizar la oferta formal de alimentos hidrobiológicos.

La mayoría de los registros emitidos fueron para conservas, con un total de 120, y productos congelados con 57, y en menor medida para frescos refrigerados, harina de pescado, curados, deshidratados, aceites y salados.

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El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Eloy Barrientos Ruiz, señaló que estos resultados responden al fortalecimiento del sistema sanitario y a su impacto en la cadena productiva.

“El incremento en la emisión de registros sanitarios refleja un avance concreto en la consolidación de una oferta formal, segura y competitiva de productos hidrobiológicos, lo que contribuye tanto a la protección de la salud pública como al desarrollo sostenible del sector”, afirmó.

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Asimismo, la presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra, remarcó que la entidad sigue reforzando los procesos de evaluación sanitaria para asegurar que los productos hidrobiológicos que llegan a la población cumplan los estándares exigidos.

Sanipes precisó que estima emitir 280 registros sanitarios en el primer semestre de 2026 y alcanzar 550 al cierre del año, superando los resultados obtenidos en 2025.

Cabe recordar que, en el Perú, el consumo anual de productos hidrobiológicos supera las 847,3 mil toneladas métricas, con un consumo per cápita de alrededor de 24.9 kilogramos, según cifras del INEI.