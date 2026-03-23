Por más simple que fuese el trámite, un banco sí puede negarte la posibilidad de abrir una cuenta bancaria. Conoce las razones. Foto: Composición IA para Gestión.
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Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

En el Perú, abrir una cuenta de ahorros suele percibirse como un trámite sencillo. Sin embargo, no siempre es automático. Existen casos en los que las entidades financieras pueden negarse a iniciar una relación con un cliente, lo que genera dudas sobre los límites legales de esa decisión y las alternativas que tiene el usuario.

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