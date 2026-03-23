De acuerdo con Jorge Lazo, socio de Lazo Abogados, los bancos no están obligados a abrir una cuenta a cualquier persona. Esto se debe a que la relación entre el cliente y la entidad financiera es de naturaleza privada y contractual.

“Las entidades financieras tienen la facultad de evaluar el perfil del cliente antes de establecer una relación comercial”, explicó Lazo a Gestión. No obstante, esa facultad no es discrecional.

El especialista precisa que los bancos deben cumplir con las normas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), especialmente en lo referido al conocimiento del cliente y la prevención del lavado de activos.

En ese marco, la Ley N.º 26702 exige que las entidades verifiquen la identidad, capacidad legal y actividad económica del solicitante. Si no pueden cumplir con esa debida diligencia o detectan riesgos relevantes, pueden rechazar la apertura de la cuenta.

Las razones más comunes de rechazo

En la práctica, las negativas suelen estar asociadas a criterios de riesgo y cumplimiento normativo más que a decisiones comerciales simples.

Entre las principales causas destacan:

Sospechas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo

Dificultades para verificar la identidad o actividad económica

Inconsistencias en la información proporcionada

Aparición en listas de sanciones o investigaciones

Políticas internas de riesgo reputacional

Para Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, estas decisiones responden a criterios prudenciales.

“El banco puede negarse si sospecha que el cliente está vinculado a actividades ilícitas. Se busca un sistema financiero íntegro y confiable”, sostiene.

Un punto clave que suele generar confusión es el historial crediticio. Según Carrillo, estar mal calificado en centrales de riesgo no impide abrir una cuenta de ahorros, ya que estas registran deudas (créditos, tarjetas, préstamos), no depósitos.

¿El banco debe explicar el rechazo?

La normativa peruana no establece una obligación general de detallar las razones comerciales del rechazo. Sin embargo, sí existen deberes vinculados a la protección del consumidor.

Lazo indica que, en casos relacionados con prevención de lavado de activos, la entidad debe comunicar formalmente la negativa, en lugar de limitarse a una respuesta informal.

Por su parte, Carrillo recuerda que precedentes del Indecopi han señalado que el banco debe informar al cliente que la decisión responde a “fines prudenciales”, aunque no necesariamente entrar en detalles específicos.

¿Qué puede hacer un usuario si le rechazan la cuenta?

Frente a una negativa, los especialistas coinciden en que el usuario no está desprotegido. Existen varias alternativas:

Solicitar explicaciones formales al banco , especialmente si se sospecha de un error.

, especialmente si se sospecha de un error. Corregir o complementar información si hubo inconsistencias.

si hubo inconsistencias. Acudir a otra entidad financiera , considerando la amplia oferta en el sistema (bancos, financieras, cajas municipales y rurales).

, considerando la amplia oferta en el sistema (bancos, financieras, cajas municipales y rurales). Presentar un reclamo ante el propio banco o, de ser necesario, ante Indecopi.

Además, existen mecanismos de inclusión financiera, como las cuentas básicas de ahorro, que tienen requisitos simplificados para facilitar el acceso al sistema.

Un equilibrio entre acceso y control

El marco legal peruano busca equilibrar dos objetivos: facilitar el acceso de la población al sistema financiero y, al mismo tiempo, prevenir delitos como el lavado de activos.

En ese contexto, aunque un banco puede rechazar a un cliente, no lo hace de forma arbitraria. La decisión está condicionada por estándares regulatorios estrictos que apuntan a mantener un sistema financiero sólido y confiable.

Para el usuario, entender estas reglas es clave: no todo rechazo es definitivo ni injustificado, pero sí existen vías para cuestionarlo o encontrar alternativas dentro del mercado.