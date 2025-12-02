La mayoría de las monedas de América Latina subían el martes, y superaban a sus pares del mundo en desarrollo ante un regreso del apetito por el riesgo tras el repunte de las acciones en Estados Unidos y del bitcoin.

El peso chileno se apreciaba un 0.5%, liderando el avance, mientras que el real brasileño, el sol peruano y el peso mexicano ganaban terreno. El peso colombiano era la excepción. El índice de acciones del mundo en desarrollo subía por segundo día consecutivo.

“Las monedas de América Latina han estado impulsadas principalmente por factores externos y por el sentimiento de riesgo de los inversionistas últimamente”, dijo Ning Sun , estratega senior de mercados emergentes de State Street Bank en Boston. “El reciente desempeño superior del CLP frente a otras monedas de la región puede atribuirse a los buenos datos macroeconómicos de crecimiento e inflación, así como al positivo panorama electoral”.

Los administradores de fondos apuestan a que los funcionarios de la Reserva Federal recortarán las tasas de interés en un cuarto de punto en su reunión de la próxima semana, lo que refuerza las expectativas de un dólar más débil y monedas más fuertes en el mundo en desarrollo. Aun así, las proyecciones podrían variar a medida que se publiquen más datos económicos de Estados Unidos retrasados por el cierre del gobierno.

Los estrategas de Citigroup Inc., que se destacan frente a otras firmas de Wall Street, recomiendan que los inversionistas de mercados emergentes busquen operaciones que los protejan contra un posible repunte del dólar, mientras la atención se desplaza hacia el auge de la inteligencia artificial y la falta de evidencia sólida de que los aranceles de EE.UU. estén afectando de forma significativa el comercio global.

“Estos dos factores importantes combinados generaron un retorno gradual al excepcionalismo estadounidense, cambiando finalmente una vez más la dinámica del dólar”, según una nota de investigación difundida el martes de estrategas de Citi, entre ellos Luis Costa.

El peso chileno repuntó hasta su nivel más fuerte en dos semanas, respaldado por la expectativa de que el ultraconservador José Antonio Kast será elegido presidente en la segunda vuelta del 14 de diciembre.

El peso colombiano, por su parte, se debilitó por segundo día, mientras los inversionistas se enfocan en el déficit fiscal del país y en una reciente encuesta que muestra a un candidato de izquierda liderando de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

A pesar de la recuperación en los mercados cambiarios de América Latina, el índice general de monedas del mundo en desarrollo caía el martes. La rupia india lideraba las pérdidas al tocar un mínimo histórico, mientras los analistas advierten de más caídas si no se alcanza pronto un acuerdo comercial con Estados Unidos.

“Los mercados emergentes son resilientes, pero me preocupa un poco el debilitamiento de la rupia india al superar el nivel psicológico de 90”, dijo Rajeev De Mello , gestor de carteras macro global en Gama Asset Management.

En otros mercados, los bonos ucranianos en dólares cayeron mientras el país inició un proceso para intercambiar títulos vinculados al crecimiento económico por bonos, en su intento de reestructurar los términos de una deuda de US$ 3,200 millones tras otra ronda de conversaciones con un grupo de acreedores privados.