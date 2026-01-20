Los operadores en Estados Unidos se preparan para enfrentar una ola de ventas cuando regresen a sus escritorios tras un fin de semana largo. Los futuros del S&P apuntan a una caída que borraría las ganancias acumuladas en lo que va del año. Los bonos del Tesoro, el dólar y bitcoin están retrocediendo. El índice VIX, una medida de las oscilaciones esperadas del mercado accionario, superó el nivel de 20 por primera vez desde noviembre.

La magnitud de los movimientos sugiere que la disposición de los inversionistas a restar importancia a conflictos anteriores —incluida la captura del líder de Venezuela por parte de la Casa Blanca y sus renovados ataques contra la Reserva Federal— empieza a erosionarse.

En el centro de la ansiedad, a un año de su regreso al cargo, está el presidente Donald Trump y su impulso por tomar control de Groenlandia, lo que aviva temores de los inversionistas sobre escenarios extremos que van desde una ruptura de la alianza de la OTAN hasta otra guerra comercial a gran escala.

“Nuestra apuesta es que, en el escenario base, la gravedad terminará contenida, ya que los inversionistas apuestan por alguna versión de un acuerdo”, escribió Krishna Guha , jefe de estrategia de bancos centrales en Evercore ISI. “Pero los impactos serían muy severos si esto se sale de control, y habrá implicaciones duraderas, incluso para el dólar”.

Las acciones estadounidenses cotizan por encima de las valoraciones promedio | El repunte récord ha encarecido las acciones

A la semana pasada, la volatilidad promedio en bonos, acciones y el dólar en Estados Unidos durante el último mes había caído a su nivel más bajo al menos desde 1990.

Pero con las noticias llegando a un ritmo vertiginoso, no sorprende que los inversionistas se hayan replegado a la espera. Se espera que la Corte Suprema falle pronto sobre el programa de aranceles de Trump. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que Trump también podría anunciar la próxima semana a su candidato para dirigir la Reserva Federal.

El fuerte aumento de los rendimientos de los bonos japoneses también está elevando la preocupación de los inversionistas. El rendimiento de la deuda japonesa a 40 años superó 4% y la tasa de interés de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años subió seis puntos básicos hasta 4.29%.

La visión predominante entre los inversionistas es que Estados Unidos y Europa alcanzarán una solución diplomática sobre Groenlandia. Pero el estilo caótico de las negociaciones de la Casa Blanca, con Trump sumando el champán francés a su lista de amenazas arancelarias, está enfriando la confianza del mercado.

“El último incremento de las tensiones transatlánticas y la incertidumbre arancelaria golpea el atractivo de inversión de corto plazo para las acciones europeas”, escribió la estratega de Citigroup Inc. Beata Manthey en una nota. Redujo su visión sobre las acciones de la región por primera vez en más de un año.

En las últimas semanas, los inversionistas se han mostrado resistentes a cualquier fricción geopolítica, y las acciones han seguido subiendo en enero. En la última encuesta de Bank of America Corp., los inversionistas registraron el mayor nivel de optimismo desde julio de 2021 y comunicaron niveles de efectivo históricamente bajos.

Las acciones expuestas al comercio sufren un mayor impacto en Europa | Un conjunto de sectores sensibles a los aranceles estadounidenses presenta un rendimiento inferior

El banco dijo que su indicador Bull and Bear alcanzó un nivel de “hiperoptimismo”, una señal de que los inversionistas deberían reforzar coberturas de riesgo y refugios seguros. En cambio, casi la mitad de los participantes afirmó no contar con protección frente a una fuerte caída de los precios de las acciones, el nivel más alto desde 2018.

En Jefferies, el estratega Mohit Kumar especuló que eventualmente se alcanzará un acuerdo que permita a Groenlandia conservar su soberanía, pero que otorgue a Estados Unidos mayor acceso militar. Sin embargo, mientras tanto, un acuerdo podría tardar meses y los mercados probablemente enfrentarán una volatilidad elevada.

“Los beneficiarios del aumento de las tensiones geopolíticas serían las acciones de defensa, las financieras y el oro, y estamos posicionados largos en estos en nuestra cartera”, escribió.

En La Financière de l’Échiquier, Alexis Bienvenu coincidió con ese tono de preocupación.

“Hay un poco de miedo en el mercado sobre hasta dónde puede llegar con nuevos tipos de amenazas”, dijo el gestor de portafolio. “Sabemos que en muchos casos Trump ha amenazado a empresas y países con aranceles muy altos, pero al final entra en negociaciones y hace que las cosas parezcan un poco más suaves”.