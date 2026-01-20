Operadores de bolsa trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York.
Durante semanas, en Wall Street se hablaba de lo inusualmente apagados que habían estado los mercados al inicio del año. Pero con una disputa por Groenlandia que desordena la alianza europea y estadounidense, y con los bonos japoneses desplomándose, la calma empieza a romperse.

