Muchas tradiciones de fin de año en Perú están llenas de supersticiones. Algunas personas se ponen ropa interior amarilla, el color de la suerte, para dar la bienvenida al año nuevo. Otras esconden lentejas en sus carteras para atraer la riqueza. Y muchas se despiden de forma catártica del año viejo quemando efigies de figuras públicas odiadas, sobre todo políticos.

