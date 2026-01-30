Acceso y atención: los criterios que definen cuándo una negativa es válida | Foto: Pexels
Gerardo Rosales Diaz
Gerardo Rosales Diaz

Que un negocio se niegue a atender a un cliente, que un colegio rechace una matrícula o que se impida el ingreso a un determinado espacio son situaciones que, aunque frecuentes, no siempre están claras desde el punto de vista legal.

