Para la operación peruana de alarmas, ese marco del nuevo plan se traduce en un giro: crecer de forma más sostenible, priorizando el valor de cada cliente por encima del volumen. “El crecimiento que vamos a buscar es mucho más sostenible, más enfocado en valor y no tanto en la cantidad de clientes, sino en el valor de los clientes que logramos captar”, señaló el ejecutivo al diario.

La meta financiera pasa por alcanzar un EBITDA positivo y, posteriormente, un flujo de caja positivo. “El objetivo de los próximos cuatro años es hacer el break even (llegar al punto de equilibrio) primero y después pasar a tener un negocio sano, rentable y escalable, que es lo que nos va a garantizar un futuro sostenible”, afirmó.

Dicho giro implica un cambio de prioridades. “Años anteriores teníamos una estrategia de crecimiento acelerado, y ese crecimiento muchas veces se centra más en la cantidad. Este año estamos enfocados muchísimo más en la calidad”, explicó.

El objetivo de llegar a 100,000 clientes en 2027 —planteada el año pasado— se mantiene, pero ahora se apoya más en sostener y rentabilizar la cartera actual. “Si antes pensábamos en un crecimiento que venía un 70% u 80% por nuevos clientes, hoy estamos en un 50 y 50”, precisó. En ventas, la firma proyecta un alza anual del orden del 6% a 7%.

Gabriel Norkus, director general de Prosegur Alarmas Perú

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Cartera y canales de Prosegur Alarms: el peso de provincias

Prosegur Alarms cuenta hoy con cerca de 54,500 clientes a nivel nacional. El 60% corresponde al segmento de negocios —pymes, pequeñas cadenas y comercios de barrio— y el 40% a hogares, un mix que ha ganado peso residencial. A nivel geográfico, la cartera se reparte de forma equilibrada entre Lima y provincias, donde la empresa opera nueve delegaciones.

“En la medida que hemos crecido a nivel nacional, provincias ha ido ganando más mix (hogar y negocio); estamos en todas las ciudades importantes y tenemos alcance de casi todos los rincones del país”, indicó.

La estrategia comercial también se ha diversificado. La venta directa, que llegó a representar el 95% de la gestión, hoy concentra alrededor del 70%. El 30% restante se reparte entre el canal de dealers o agencias —cerca del 10%, clave para zonas donde la atención directa no alcanza— y los canales digitales, que ya suponen entre el 15% y 16% de las ventas, una vía inexistente dos años atrás.

La estrategia de Prosegur Alarms: Mapfre y la mira en banca y telecomunicaciones

La alianza con Mapfre se mantiene como uno de los pilares de la propuesta. “Hemos logrado que prácticamente el 95% de nuestras altas estén ingresando con un seguro de Mapfre, lo cual nos posiciona muy bien y es un respaldo adicional para todos nuestros clientes”, detalló.

La aseguradora, además, ha empezado a comercializar el producto de alarmas a través de su red de distribución, todavía en fase de prueba: “Rápido y mal lo hace cualquiera; nosotros lo queremos hacer bien”.

La compañía evalúa ampliar su oferta con coberturas adicionales —entre ellas seguros de hogar o negocio más robustos— para hacer cross-selling sobre su base. “Vamos a dar mucho de eso a nuestra base de clientes para que encuentren más valor y se queden con nosotros mucho tiempo”, anticipó.

En paralelo, no descarta aliados de otros sectores. “Hay mucho interés en sectores como banca y telecomunicaciones en sumar productos de seguridad a su catálogo”, afirmó, aunque precisó que las conversaciones son preliminares y que no hay “nada que podamos salir a comunicar” en el corto plazo.

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Prosegur Alarmas acelera con video, IA y nuevos servicios conectados

Una parte importante del plan de Prosegur descansa en la tecnología. El video se ha vuelto el principal motor de producto: entre el 35% y 40% de los nuevos clientes contrata el servicio con cámaras de videovigilancia incluidas.

“El video tangibiliza mucho más el servicio. Antes, las alarmas eran simplemente dispositivos colocados en la pared; hoy le permite al cliente tener mucho más control de lo que sucede en su hogar o su negocio”, explicó.

La inversión apunta también a la aplicación Prosegur Smart y a la incorporación de inteligencia artificial y canales conversacionales en la atención. A nivel de producto, la firma sigue desarrollos globales como cerraduras inteligentes, cámaras autosostenibles con energía solar y domótica, sin fechas definidas pero dentro de un roadmap de despliegue. En esa línea identifica sinergias con AvosTech, la unidad de software del grupo.

El video se ha vuelto el principal motor de producto de Prosegur: entre el 35% y 40% de los nuevos clientes contrata el servicio con cámaras de videovigilancia incluidas.

En la hoja de ruta corporativa, tanto Alarms como AVOS Tech están llamadas a ampliar su peso dentro de Prosegur y a consolidarse como motores de innovación y palancas de su estrategia de diversificación, apoyadas en plataformas digitales y servicios conectados. “Es una unidad de negocio separada que viene creciendo muy fuerte, y hay muchas soluciones que nosotros podemos aprovechar como socios”, aseguró.

La Central Receptora de Alarmas de la empresa en Perú gestiona unos 50,000 eventos mensuales. De hecho, cerca de la mitad son operaciones que el propio cliente realiza sobre su sistema; del resto, monitoreado por especialistas, entre el 92% y 93% resulta en falsas alarmas. “Hay un 7% que termina en alarmas reales, y es donde el cliente necesita nuestra protección y nuestro acompañamiento”, señaló.

Sobre el contexto de inseguridad, Norkus planteó un desafío para el sector. “Hemos caído en el error de creer que la situación en la que vivimos es normal. Uno de nuestros grandes retos como compañía de seguridad es poner en valor nuestro producto y demostrarle al peruano que podemos vivir mejor, sentirnos más seguros y estar más tranquilos”, afirmó.

DATOS CLAVES.

Desafío del mercado. La penetración de los sistemas de seguridad en el Perú y en América Latina sigue siendo baja: “No supera el 2.5% prácticamente en ningún país, salvo Uruguay y Argentina; hay mucho espacio por recorrer”, sostuvo el ejecutivo. La compañía considera ese rezago como el principal espacio de crecimiento de la categoría.

La penetración de los sistemas de seguridad en el Perú y en América Latina sigue siendo baja: sostuvo el ejecutivo. La compañía considera ese rezago como el principal espacio de crecimiento de la categoría. Plan estratégico global. La compañía presentó en mayo, durante su convención internacional en Madrid —la primera de esta magnitud desde 2018, con cerca de 400 directivos de los 36 países donde opera—, su nuevo Plan Estratégico 2026-2029. La hoja de ruta, liderada por los CEO de sus cuatro unidades de negocio (Security, Cash, Alarms y AVOS Tech), se articula en torno a cinco palancas: crecimiento, rentabilidad, generación de caja, diversificación y transformación.