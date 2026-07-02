La penetración de los sistemas de seguridad en el Perú y en América Latina sigue siendo baja. (Foto: Prosegor Alarms)
La penetración de los sistemas de seguridad en el Perú y en América Latina sigue siendo baja. (Foto: Prosegor Alarms)
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Edgar Velito
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En el año en que el grupo Prosegur cumple cinco décadas, su división de alarmas en el Perú entra en una etapa de consolidación. La compañía presentó en mayo, durante su convención internacional en Madrid —la primera de esta magnitud desde 2018, con cerca de 400 directivos de los 36 países donde opera—, su nuevo Plan Estratégico 2026-2029. En conversación con Gestión, Gabriel Norkus, director general de Prosegur Alarmas Perú, detalló los ejes de ese nuevo plan y su impacto en el país.

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