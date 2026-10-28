Union Star es un operador logístico especializado en servicios corporativos de distribución, transporte y entrega puerta a puerta, principalmente para empresas que manejan grandes volúmenes de envíos. El tamaño de sus operaciones puede incrementarse hasta 30% durante campañas como Día de la Madre y Navidad.

El negocio de la compañía está concentrado principalmente en la venta directa de cosméticos, que representa alrededor de 50% de su facturación; y el retail, con 30%. El resto corresponde a banca, financieras y empresas de consumo masivo.

“Este 2026 ha significado bastante en términos de crecimiento, principalmente por la captación de clientes. Hemos incorporado clientes muy importantes”, comentó Paulino Torres, gerente general de Union Star, a Gestión, tras mencionar que esta incorporación de clientes se tradujo en una mayor facturación frente a años anteriores.

Para 2027, la empresa proyecta un crecimiento de 8% a 10%, impulsado por la expansión de su red nacional y los nuevos negocios que viene evaluando.

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Union Star amplía capacidad de almacenamiento y apunta a provincias

La ampliación de la demanda también ha llevado a Union Star a reforzar su capacidad de almacenamiento en Lima, pasando de 400 a 1,200 metros cúbicos. “Este año hemos ampliado nuestra capacidad operativa a más de 800 metros cúbicos”, precisó Torres.

De esa manera, en la distribución de productos cosméticos, por ejemplo, la compañía ya maneja alrededor de 4,000 pedidos diarios, según afirmó Torres.

La expansión geográfica es otro de los frentes de expansión. En 2026, Union Star abrió una agencia en Piura y ahora apunta a ampliar su presencia en el país. “Para 2027 tenemos proyectado abrir (agencias) en Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo y Pucallpa. Esa es nuestra proyección de crecimiento, tanto en locales como en el servicio que ya manejamos”, señaló.

La implementación de cada nueva operación demanda entre S/ 50,000 y S/ 80,000. “Más que nada [se requiere] personal capacitado, un sueldo fijo, local, un alquiler, dos unidades o tres unidades”, detalló Torres.

Union Star incrementó su capacidad de almacenamiento de 400 a 1,200 m3 y evalúa ampliar sus servicios hacia soluciones integrales de logística. (Foto: Union Star).

Hasta US$ 1 millón en inversiones

Para acompañar el proceso de expansión, Union Star prevé destinar entre US$ 800,000 y US$ 1 millón en inversiones al cierre de 2026. El presupuesto contempla, entre otros rubros, la compra de unidades móviles y el fortalecimiento de su capacidad operativa. Dentro de esta apuesta también figura el transporte verde: la empresa ya cuenta con seis vehículos eléctricos.

La inversión en estas unidades responde a una demanda que, según Torres, está creciendo entre sus clientes corporativos. “Hoy en día, cada cliente nos solicita saber cómo, como operador logístico, vamos a minimizar la contaminación y reducir nuestras emisiones de CO2”, indicó.

La tecnología concentra otro componente de la inversión. Union Star destinará unos US$ 40,000 este año a software, con el objetivo de reforzar el seguimiento de pedidos, la gestión de almacenes y la planificación de las rutas de reparto.

“Hay necesidades de un software de almacén, picking, packing, operaciones logísticas y seguimiento en línea. Todo eso ya lo tenemos, pero aun así hoy queremos ser, a lo mejor, como Uber, con llegadas muy puntuales y servicios más especializados o dedicados a clientes que requieran un mayor seguimiento de su producto”, recalcó el gerente.

La compañía ha desarrollado su propia plataforma y ahora evalúa llevarla más allá de sus operaciones. Union Star prevé compartir o comercializar este sistema con otros operadores logísticos. “Estamos próximos a lanzar nuestro software para otros operadores logísticos, con un costo preferencial. Así tendremos una nueva unidad de negocio”, adelantó el ejecutivo.

Bolivia aparece en el radar

La expansión internacional también forma parte de los planes de Union Star. La empresa evalúa ingresar a Bolivia mediante un socio estratégico y prevé realizar inicialmente un viaje para conocer las condiciones del mercado, incluyendo costos de locales, unidades y personal. “Hay una gran oportunidad de crecimiento”, sostuvo Torres.

El objetivo apunta a una eventual operación en Bolivia para el segundo bimestre de 2027. Según el ejecutivo, el mercado boliviano presenta una oportunidad por el menor desarrollo de herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión logística. “En Bolivia todavía el software no ha llegado, todo es documentario escrito. Entonces, las empresas no han invertido en software”, afirmó.

El proyecto de un hub en Lima

Tras la reciente ampliación de capacidad, Union Star trabaja en un nuevo proyecto para atender a grandes empresas que buscan tercerizar una mayor parte de su operación logística, desde el almacenamiento y preparación de pedidos hasta la entrega al cliente final. En ese sentido, contempla adquirir un terreno de aproximadamente 30,000 m2.

La infraestructura permitiría concentrar operaciones para distintos clientes y, posteriormente, replicar el modelo en provincias.

“Estamos pensando en comprar unos 30,000 m2 de terreno seco y construir nuestro primer hub en Lima. La idea es albergar a diferentes clientes y tener un control especializado de todo el proceso”, adelantó Torres.

De acuerdo con la compañía, el proyecto apunta a ampliar el alcance de la compañía más allá del transporte y aprovechar su propio desarrollo tecnológico para centralizar las operaciones. Según el ejecutivo, el hub contaría con un software especializado para gestionar los procesos de los distintos clientes.

Union Star abrió una agencia en Piura en 2026 y proyecta nuevas operaciones en Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo y Pucallpa. (Union Star).

El crecimiento, sin embargo, se da en un escenario de presión sobre los costos operativos. “El mayor impacto negativo que tenemos hoy en el negocio logístico es el alto costo del combustible y sus derivados. Las llantas y los aceites también han subido excesivamente, y eso afecta directamente al operador logístico”, apuntó Torres.

Con esta coyuntura, Union Star apunta a ampliar su negocio mediante mayor cobertura territorial, almacenamiento, tecnología y servicios integrales para clientes corporativos. La expansión hacia nuevas ciudades del país y la evaluación de una eventual entrada a Bolivia forman parte de esa estrategia, mientras la compañía busca que el software desarrollado para su propia operación pueda convertirse también en un negocio independiente, sin dejar de enfocarse en operaciones de alto volumen y entregas puerta a puerta.