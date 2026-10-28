Union Star mueve alrededor de 150,000 envíos mensuales, con incrementos de hasta 30% durante campañas de alta demanda. (Foto: Union Star).
Union Star mueve alrededor de 150,000 envíos mensuales, con incrementos de hasta 30% durante campañas de alta demanda. (Foto: Union Star).
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Eduardo Sotelo
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El negocio logístico peruano se prepara para una nueva etapa de expansión, impulsado por una mayor demanda de servicios corporativos y por la necesidad de las empresas de ganar eficiencia en sus entregas. En ese escenario, Union Star, que hoy mueve alrededor de 150,000 envíos al mes, prepara inversiones y nuevos proyectos que podrían ampliar significativamente el alcance de sus operaciones.

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