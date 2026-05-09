World Solutions Enterprises (WSE) es un operador logístico especializado en transporte terrestre y soluciones integradas. (Foto: ADEX)
World Solutions Enterprises (WSE) es un operador logístico especializado en transporte terrestre y soluciones integradas. (Foto: ADEX)
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Redacción Gestión
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La peruana, orientará su estrategia de crecimiento en reforzar sus estándares de seguridad y capacidades operativas, con foco en su mercado local y también en destinos de la región en los que tiene presencia.

“El objetivo es consolidarnos como agente de carga internacional y fortalecer nuestro posicionamiento en el traslado de carga especializada y bienes regulados. La seguridad es un eje clave, por lo que venimos trabajando protocolos, tecnología y sistemas de monitoreo para garantizar la integridad de la carga”, señaló Fanny Melgar Chávez, gerente general de la compañía, a la .

La empresa realiza operaciones en segmentos especializados de mercados como Chile y Bolivia. Mientras, en el ámbito terrestre tiene operaciones en Perú, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia, movilizando diversos tipos de mercancía, como carga seca, refrigerada y especializada, mediante una flota propia que le permite asegurar control operativo, trazabilidad y gestión directa.

Compañía moviliza diversa mercancía, como carga seca, refrigerada y especializada, mediante una flota propia que le permite asegurar control operativo, trazabilidad y gestión directa. (Foto: Difusión)
Compañía moviliza diversa mercancía, como carga seca, refrigerada y especializada, mediante una flota propia que le permite asegurar control operativo, trazabilidad y gestión directa. (Foto: Difusión)
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Presencia en mercado local

A nivel nacional, WSE opera en Lima, Tacna y Arequipa, con especial enfoque en el sur del país, por su cercanía a corredores logísticos clave hacia Chile, Bolivia y Brasil. Asimismo, atiende a clientes de todos los tamaños, brindando asesoría en comercio exterior y soluciones adaptadas a sus necesidades.

Este año proyecta consolidar su crecimiento sobre la base de la seguridad, especialización e integración tecnológica en su cadena operativa. “Buscamos ofrecer un servicio cada vez más seguro, eficiente y confiable para nuestros clientes en la región”, concluyó Melgar.

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