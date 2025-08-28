¿Te dedicas al transporte o traslado de mercadería? Entonces hay un seguro obligatorio que podrías estar pasando por alto. Se trata del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) , cuya contratación recae exclusivamente sobre el empleador y que resulta indispensable para proteger a los trabajadores en caso de accidente o enfermedad profesional.

El transporte de carga, la estiba, la desestiba y el manejo de productos forman parte de las 270 actividades consideradas de riesgo por la normativa vigente. Sin embargo, en diversas regiones del país muchas empresas aún desconocen esta obligación, lo que puede dejar desprotegidos a sus trabajadores y exponer al empleador a multas, sanciones e incluso demandas.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), encargada de administrar el SCTR Pensión, recordó que este seguro garantiza una pensión vitalicia por invalidez total o permanente para el trabajador afectado. En caso de fallecimiento, los deudos reciben pensión y reembolso por gastos de sepelio.

El riesgo no es menor. Entre enero y abril de este año se registraron más de 14 mil accidentes laborales y 68 trabajadores fallecidos, según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Frente a esta situación, la ONP exhortó a empresas de transporte, operadores logísticos y negocios vinculados a actividades de riesgo a cumplir con esta obligación.

“No se trata solo de sectores como minería o construcción. Las labores de transporte también están catalogadas como actividades de riesgo”, señaló Rolando Carrillo, ejecutivo del SCTR Pensión de la ONP.

“Hay muchas pequeñas empresas y emprendedores que no lo saben. Es fundamental que estén informados”, agregó.

La contratación del SCTR Pensión resulta accesible: la ONP ofrece planes desde S/ 59 mensuales, con un proceso rápido y sin trámites presenciales. La cobertura entra en vigencia desde el primer día, y actualmente más de 1,500 personas ya reciben una pensión promedio de S/ 2,600 mensuales gracias a este seguro.

Los empleadores pueden adquirir el SCTR Pensión a través de onpvirtual.pe, llamando a ONP Te Escucha al (01) 634 2222 (opción 2), o escribiendo al correo cotizacionessctr@onp.gob.pe para ser atendidos por un asesor.